普華永道風波不斷…客戶流失

普華永道（PwC）因大陸地產商中國恒大財報涉嫌造假而風波不斷，彭博指出，單計今年5月，普華永道已流失五家大陸客戶，其中中國太平擬委任畢馬威（KPMG），而招商銀行則改用安永（EY）。據不完全統計，今年以來，已有近20家大陸企業與普華永道解約或即將解約。

《21世紀經濟報導》引述金融數據提供商萬得（Ｗind）資料顯示，2023年度普華永道審計的A股上市公司合計107家，港股市場中，2023年由普華永道審計的上市公司合計414家，但除了部分央企之外，其他企業受影響不大。

而截至目前，中集集團及中集車輛、青島港、青島啤酒、粵電力A等近20家上市公司，接連宣布不再聘任普華永道或改聘其他會計師事務所。

單計5月就失去包括中國太平、招商銀行、中國中鐵、中國電子華大科技及東鵬飲料集團在內的5家客戶。中石油昨（30）日則公布，取消年度股東大會中關於聘任普華永道為2024年度中石油境內及境外審計師的第7項普通議案。

不論是大陸或香港會計監管機構皆尚未透露普華永道在恒大作假帳案件的調查結果。有投資人認為，作為審計機構，普華永道難辭其咎。