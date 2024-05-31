新興市場教父改口了 墨比爾斯：陸股看起來不錯

有「新興市場教父」之稱的知名投資人墨比爾斯（Mark Mobius）表示，台股仍將表現出色，也繼續看好台積電，但他對中國大陸股市看法已有改變，相較於4月呼籲投資人避開，現在改口稱陸股「看起來不錯」。

Mobius資本合夥公司共同創辦人墨比爾斯昨（30）日在香港一場媒體圓桌論壇表示，他預期台股仍將會繼續出色，也維持看好台積電。

較引人注目的，是他對陸股的看法改變。他4月時說，由於北京當局政策變化和經濟放緩，中國大陸股票「實際上並沒有那麼有吸引力」，而且「沒有那麼多讓人想要逢低承接的標的」。

如今墨比爾斯卻表示，他約三、四周前已轉為看好陸股，認為北京推出刺激不動產的措施，將帶來復甦的機會，當時是「隧道盡頭的亮光」，「你在投資時，不想站在迎面撞來的高速列車前面，所以你會先站到一邊，讓列車通過，讓市場快速下滑」，市場「觸底時，就會開始看起來不錯，現在是開始關注復甦的時刻」。

他預測中國大陸今年經濟將成長4%~5%，因人民幣貶值將助攻出口，他偏好中國大陸的科技硬體公司，包括正在為晶片開發軟體的「無晶圓廠」晶片業者，以及大陸電動車製造商，認為一些公司「優於」特斯拉。他也說，上海A股的吸引力高於香港H股。

墨比爾斯計畫9月推出一檔新的新興市場基金，最低投資額50萬美元，將包含30檔全球成分股，瞄準高淨值個人。