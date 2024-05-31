恒大財報造假案 普華永道面臨45億元罰款

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
全球四大會計師事務所之一的普華永道（PwC）深陷於恒大財報造假風波。 （路透）
全球四大會計師事務所之一的普華永道（PwC）深陷於恒大財報造假風波。 （路透）

全球四大會計師事務所之一的普華永道（PwC）深陷於恒大財報造假風波。外媒報導，大陸財政部最快可能在本周宣布行政處罰，普華永道將面臨至少人民幣10億元（約新台幣45億元）罰款，遠超去年對德勤（Deloitte）處以人民幣2.1億元，將創下大陸對會計事務所開出的單張罰單紀錄。

彭博提到，恒大地產被指2019年和2020年兩年虛增營收逾人民幣5,600億元，北京當局因此而展開調查普華永道在中國恒大集團會計做法上扮演的角色。

普華永道5月流失大陸客戶概況
普華永道5月流失大陸客戶概況

知情人士稱，大陸財政部的行政處罰可能還包括暫停普華永道在中國大陸的部分業務，處罰決定尚未最終確定，仍存變數。截至目前，大陸財政部和普華永道皆未就報導有正式回應。

自2009年中國恒大上市以來，普華永道一直擔任其審計工作，直至去年1月雙方才解除合作，且出具都是無保留意見的審計報告。但自恒大爆雷以來，普華永道就備受質疑。

此前有媒體報導，恒大清算人正在準備控告普華永道。不久後，普華永道又因網路盛傳的舉報信遭香港會計及財務彙報局（香港會財局）調查。

今年3月18日，恒大地產收到香港證監會行政處罰及市場禁入事先告知書，「恒大地產披露的2019年、2020年年度報告存在虛假記載」。而對於恒大連續多年的年報，普華永道均出具了標準無保留意見。

每日經濟新聞報導，此前，一封「是誰把普華永道帶入恒大這個火坑」的匿名信在網路流傳，普華永道被指捲入恒大財務造假案。

隨後普華永道回應稱，該匿名信含有有關普華永道及部分合夥人的不實資訊，相關言論與事實明顯相悖，嚴重侵害了普華永道的商業聲譽和合法權利，造成了惡劣影響。公司已經採取應對措施。

今年4月19日，香港會財局曾發布公告稱，該局注意到一份舉報信流傳並獲傳媒廣泛報導，該舉報信就羅兵咸永道（普華永道）會計師事務所的品質管制系統，以及對中國恒大集團進行的審計質素的潛在缺失表達嚴重擔憂。

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