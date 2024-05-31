陸加速公布碳足跡核算方法

大陸生態環境部發言人裴曉菲29日介紹，為加強碳足跡管理，生態環境部編制《關於建立碳足跡管理體系的實施方案》，擬於近期會同其他部委聯合印發，建立統一規範的碳足跡管理體系。

新華社報導，在大陸生態環境部當天舉行的記者會上，裴曉菲表示，產品碳足跡是碳足跡中應用最廣的概念，是指產品在整個生命周期，包括從原材料的生產、運輸、分銷、使用到廢棄等流程，所產生的碳排放量總和，是衡量生產企業和產品綠色低碳水平的重要指標。

碳足跡的有效管理可以助推「雙碳」目標實現。裴曉菲介紹，編制《關於建立碳足跡管理體系的實施方案》，要建立健全碳足跡管理體系，構建多方參與的工作格局，推動產品碳足跡規則國際互信，並要提升產品碳足跡能力建設水平。要加強產品碳足跡核算能力建設，規範專業服務，培育專業化人才團隊和機構，強化數據質量、數據安全管理以及知識產權保護。

下一步，生態環境部將加快研究發布電力、煤炭、燃油等重點產品碳足跡核算方法和碳足跡因子，為下游產品全生命周期碳足跡核算工作提供堅實基礎，全方位、全鏈條、全過程推動碳足跡工作落細、落實、落地。