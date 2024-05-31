進博會 首設新材料專區

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

第七屆中國國際進口博覽會新材料專區成立儀式暨宣介會29日在國家會展中心（上海）舉行。進博局副局長李國清在宣介會上透露，截至當天，第七屆進博會企業展簽約面積已超30萬平方公尺。

中新社報導，經過六屆的發展，進博會已成為中國大陸構建新發展格局的窗口、推動高水平開放的平台、全球共享的國際公共產品，為充分展示新質生產力潛力和優勢搭建了重要平台。歷屆進博會上各行各業呈現的新材料及解決方案，為循環經濟、新能源、消費升級、綠色建築、低碳轉型發展作出巨大貢獻。去年第六屆進博會開幕當天，價值3億美元的「首日首單」就誕生於新材料領域。 　　

李國清表示，為實現進博會愈辦愈好，從第七屆開始，將在技術裝備展區專門設立新材料專區，為新材料行業打造一個新品首發首展地、最新行業趨勢首推地和國際創新資源共享地。目前，確定在新材料專區「首秀」的，有來自美國、日本、德國、新加坡、巴西、義大利等國的14家世界500強和龍頭企業，此外還有一些細分行業的隱形冠軍企業。

立邦今年將首次參展進博會。立邦中國集團品牌公關中心總裁蔡志偉表示，新材料是大陸大力發展的新興產業之一，對於加快發展新質生產力具有關鍵意義，今年進博會首次設立新材料專區，為這一領域的進一步創新發展搭建了交流平台，立邦將把此次參展進博會作為深耕大陸市場的重要契機。

此外，上海美國商會和美國農業部在第六屆進博會上合作設立了美國食品與農業館。今年第七屆進博會，上海美國商會將設立美國科技館，展示美國前沿科技成果，並將再次與美國農業部合作設立美國農業館。

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