瑞士百達：陸企已觸底回升

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

瑞士百達財富管理亞洲首席策略師兼研究主管陳東29日在媒體分享會上表示，今年下半年中國大陸企業盈利情況有望企穩。

中新社報導，陳東認為，大陸企業盈利在一兩個季度前已觸底，目前處於緩慢復甦階段。

一方面，近期大陸官方發布的一系列房地產新政策，有望推動樓市企穩。如城市政府可組織地方國有企業以合理價格收購一部分存量商品住房用作保障性住房。陳東認為，大陸此輪房地產新政提出了新的解決方案，而且力度更大。「目前我們要繼續觀察，總體來說保持比較謹慎樂觀態度。」 　　

另一方面，全球製造業出現復甦跡象。數據顯示，全球製造業採購經理指數（PMI）總體回升。全球經濟走入復甦軌道利好大陸企業，特別是出口型企業，也會帶來對盈利的提振。他預計，未來一兩個季度有望看到盈利觸底後的上升。

29日，國際貨幣基金組織上調今年中國大陸經濟增長預期0.4個百分點至5%。瑞士百達已於今年3月份將中國大陸經濟增長預期調至同樣水平。

房地產

延伸閱讀

價格戰衝擊 大陸汽車經銷商普遍增收不增利

埃及稱台灣是大陸不可分割一部分 外交部嚴正駁斥

涉嚴重違紀違法 大陸前國家體育總局長苟仲文落馬　

牙醫師全聯會響應世衛行動 場外論壇談口腔健康不平等

相關新聞

一國一策 陸企開拓中東市場

今年是中國—阿拉伯國家合作論壇成立20周年。中新社旗下中國新聞周刊最新一期刊文，探討大陸企業在出海中東市場過程中的產業優...

對陸電動車加稅 歐盟延後決定

歐洲執行委員會自去年十月開始，以抽樣方式對比亞迪、上汽集團和吉利汽車三家中國電動車企啟動反補貼調查，原訂六月五日公布是否...

關係回溫 陸解禁澳洲5牛肉商進口

澳洲農業部長瓦特昨天表示，大陸取消對澳洲五家主要牛肉生產商的進口禁令，即日生效。這是中澳關係改善的最新跡象。

瑞士百達：陸企已觸底回升

瑞士百達財富管理亞洲首席策略師兼研究主管陳東29日在媒體分享會上表示，今年下半年中國大陸企業盈利情況有望企穩。

進博會 首設新材料專區

第七屆中國國際進口博覽會新材料專區成立儀式暨宣介會29日在國家會展中心（上海）舉行。進博局副局長李國清在宣介會上透露，截...

陸加速公布碳足跡核算方法

大陸生態環境部發言人裴曉菲29日介紹，為加強碳足跡管理，生態環境部編制《關於建立碳足跡管理體系的實施方案》，擬於近期會同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。