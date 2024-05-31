瑞士百達：陸企已觸底回升

瑞士百達財富管理亞洲首席策略師兼研究主管陳東29日在媒體分享會上表示，今年下半年中國大陸企業盈利情況有望企穩。

中新社報導，陳東認為，大陸企業盈利在一兩個季度前已觸底，目前處於緩慢復甦階段。

一方面，近期大陸官方發布的一系列房地產新政策，有望推動樓市企穩。如城市政府可組織地方國有企業以合理價格收購一部分存量商品住房用作保障性住房。陳東認為，大陸此輪房地產新政提出了新的解決方案，而且力度更大。「目前我們要繼續觀察，總體來說保持比較謹慎樂觀態度。」

另一方面，全球製造業出現復甦跡象。數據顯示，全球製造業採購經理指數（PMI）總體回升。全球經濟走入復甦軌道利好大陸企業，特別是出口型企業，也會帶來對盈利的提振。他預計，未來一兩個季度有望看到盈利觸底後的上升。

29日，國際貨幣基金組織上調今年中國大陸經濟增長預期0.4個百分點至5%。瑞士百達已於今年3月份將中國大陸經濟增長預期調至同樣水平。