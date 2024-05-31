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關係回溫 陸解禁澳洲5牛肉商進口

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導

澳洲農業部長瓦特昨天表示，大陸取消對澳洲五家主要牛肉生產商的進口禁令，即日生效。這是中澳關係改善的最新跡象。

瓦特告訴澳洲廣播公司（ＡＢＣ）記者，「這對澳洲的牛肉生產商、肉類加工業、行業工人，當然還有澳洲的出口來說都是好消息。」

據路透和「聯合早報」報導，澳洲曾是中國最大的牛肉供應國之一，但澳洲政府曾在二○二○年呼籲對新冠疫情提出調查，並跟隨美國打壓中國，導致中澳關係緊張。中方隨後宣布對澳方的煤炭、木材和大麥、龍蝦、葡萄酒等多項產品實施進口禁令。直到二○二三年十二月才解除對澳洲三大屠宰場的肉類進口限制措施。

澳洲外交部長黃英賢、貿易部長法雷爾和農業部長瓦特聯合聲明稱，目前共有八間澳洲牛肉生產商已被解除禁令，仍有二家尚未解除，將持續敦促中國消除剩餘的貿易障礙，包括澳洲龍蝦。

澳洲 疫情 農業部

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