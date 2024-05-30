價格戰衝擊 大陸汽車經銷商普遍增收不增利

大陸中汽協近期發布《2024中國汽車經銷商發展報告》指出，百強經銷商去年整體銷量達到了707萬輛，年增4.8%，但在價格戰衝擊下，銷量上升並未擴大營收規模。在二手車方面，2023年百強經銷商二手車銷量雖年減7個百分點，但利潤卻普遍出現回升。

中國汽車流通協會副秘書長兼國際合作部主任文思婧表示，「增收不增利」是大部分經銷商面臨的現狀，「前端不掙錢，大家都在拼售後」，行業依然面臨很多的嚴峻性和不確定性。

文思婧指出，過去一年，百強經銷商共開設555家門店，其中新能源品牌佔據六成，合作對象以比亞迪、廣汽埃安等自主新能源品牌為主。同時，關閉333家店，大部分為主流合資品牌。

事實上，大陸汽車經銷商長期仰賴燃油車市場，隨著新能源車時代到來，面臨不小的轉型壓力。文思婧說，根據大多數經銷商的反饋，目前新能源板塊還在持續投入培育期，尚未實現資金回流，還需要繼續資產投入。

21世紀經濟報導，中國汽車流通協會副秘書長郎學紅曾指出，經銷商在轉向新能源車也面臨較大的決策困難，新能源品牌總體競爭非常激烈，能夠在較短時間內實現盈利的並不多，因此在佈局新能源品牌時相對謹慎。

據了解，汽車經銷商百強榜自2009年起至今已发布15期，2024年百強榜單核心指標營收來看，入圍營收門檻為人民幣53.10億元，較去年同期提升人民幣5.61億元；其中，共有51家收入超過百億，比上一年減少3家，其中營收破千億的仍為中升集團、廣匯汽車兩大巨頭，營收分別為人民幣1,792.90億元、1,379.98億元。