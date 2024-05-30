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騰訊上線AI應用「騰訊元寶」 有望成為超級APP

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸科技巨頭騰訊30日正式發布基於混元大模型的面向消費者端的 AI 助手「騰訊元寶」。圖截取自騰訊元寶應用頁面
大陸科技巨頭騰訊30日正式發布基於混元大模型的面向消費者端的 AI 助手「騰訊元寶」。圖截取自騰訊元寶應用頁面

大陸科技巨頭騰訊30日正式發布基於混元大模型的面向消費者端的 AI 助手「騰訊元寶」，目前已經上架應用寶、小米、華為、vivo、OPPO、蘋果 App Store 等應用商店。在商務場景上，提供AI 搜索、AI 總結、AI 寫作等核心能力。外界關注騰訊元寶有望成為「超級APP」。

與此同時，騰訊元寶面向日常生活場景上，新增創建個人智能體等玩法。目前，騰訊內部有超600個業務及場景已接入騰訊混元。

值得注意的是，騰訊元寶核心競爭力建立在騰訊生態上：就AI 搜索，騰訊元寶接入微信搜一搜、搜狗搜索等搜索引擎，並通過AI搜索增強，提升時新類和知識類問題效果。內容覆蓋微信公眾號等騰訊生態內容及互聯網權威信源。

一般而言，超級App意指廣泛的用戶基礎、豐富的功能以及強大的用戶粘性。而騰訊作為大陸領先的網路企業之一，擁有龐大的用戶群體和豐富的網路產品經驗。在騰訊基礎下，騰訊元寶有機會成為超級APP。

騰訊14日宣布旗下的混元文生圖大模型升級並對外開源，包含模型權重、推理代碼、模型算法等完整模型，可供企業與個人開發者免費商用。

大模型APP或AI助手成為眾多網路公司爭相加入的賽道，此前抖音旗下AI工具「豆包」已經開放下載，向用戶提供多項AI服務。事實上，在大模型進度上，騰訊算發展較慢，騰訊混元大模型至去年9月發布，不過至今參數規模已從千億升級至萬億，預訓練語料從兆級升級至7 兆tokens，並升級為多專家模型結構（MoE），整體性能相比Dense 版本（稠密版本）提升超50%。

但大模型滲透率低為共同問題，對此騰訊雲副總裁、騰訊混元大模型負責人劉煜宏近期公開表示，當前大模型滲透率低主因有二：一方面，大模型仍在發展期，AI 產品解決方案不成熟；另一方面，用戶認知仍在建立，對AI 需求集中在搜索 / 效率。

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