快訊

影／黃仁勳突走出餐廳！與粉絲親切互動 嗨拋飲料幫解渴

陸官方：各企業各銀行對消費品舊換新 讓利要更多

中央社／ 台北30日電

為推動中共中央的「消費品以舊換新」促消費政策，中國商務部昨天召開大型視訊會議，要求各行業協會、龍頭企業、金融機構對消費品以舊換新推出更多讓利優惠，讓政策「深入人心、家喻戶曉」。

而在今天，中國首都北京市商務局發布公告，宣布自5月31日至6月30日止，對全市消費者購買「綠色節能家電」及「智能（智慧）家居廚衛商品」共26種產品，給予補貼。

中國商務部今天發布，該部29日在北京召開「全國消費品以舊換新行動工作推進電視電話會」，由副部長盛秋平出席會議並講話，與會的相關地方政府、行業協會、金融機構及企業代表並作交流發言。

會議指出，「推動消費品以舊換新行動方案」及「汽車以舊換新補貼實施細則」等文件印發後，「各方面積極響應」，新聞媒體廣泛宣傳，各地「認真組織實施」，全國消費品以舊換新工作總體「進展順利、開局良好」。

這項會議提到，目前汽車以舊換新（報廢更新）訊息平台累計登錄用戶超過120萬個，提交補貼申請近2萬份，部分地區汽車報廢更新補貼已經發放。4月份新能源汽車銷售年增33.5%，限額以上單位家電零售額年增4.5%，家具網路銷售額年增12.2%。

會議強調，推動「消費品以舊換新」關係「各行各業」和「千家萬戶」。各地商務主管部門要創新工作措施，結合「消費促進年」活動，聯動行業協會、龍頭企業、金融機構等推出更多讓利優惠、便民服務措施。

同時要創新宣傳形式，推動宣傳「進社區、進企業、進平台、進機構、進展會（活動）」，讓優惠政策「深入人心、家喻戶曉」。

至於北京，北京市商務局今天發布「關於實施鼓勵綠色智能消費品以舊換新補貼的公告」，宣布5月31日至6月30日在全市範圍內開展推動「消費品以舊換新」行動，以綠色消費、智慧消費為導向，鼓勵消費者購買綠色智慧家電、家居等商品。

公告指出，北京市支持「家電換智」。提倡淘汰高能耗、高水耗，使用時限較長、存在安全隱患的家電；聚焦智慧型、綠色型、低碳型，對消費者購買綠色節能家電予以補貼。

同時，北京市支持「家居煥新」。支持居民開展舊房裝修、廚衛等局部改造和適老化改造，對居民購買智慧家居廚衛商品給予補貼。

綜合中國媒體報導，北京市上述的綠色智能消費品以舊換新補貼，阿里巴巴、京東、居然之家等31家企業獲得參與資格，消費者購買26類商品可使用這一補貼，參與企業與北京市政府依2比3的比例共同承擔補貼資金。

北京 消費者 綠色消費

延伸閱讀

寧德時代持股51％ 與小米合設電池廠 名為「北京時代動力電池」

北京商品住房 今年供應600萬平方米

房價近腰斬 北京鬆綁住房限購令

北京設備和消費品 以舊換新方案出爐

相關新聞

騰訊上線AI應用「騰訊元寶」 有望成為超級APP

大陸科技巨頭騰訊30日正式發布基於混元大模型的面向消費者端的 AI 助手「騰訊元寶」，目前已經上架應用寶、小米、華為、v...

價格戰衝擊 大陸汽車經銷商普遍增收不增利

大陸中汽協近期發布《2024中國汽車經銷商發展報告》指出，百強經銷商去年整體銷量達到了707萬輛，年增4.8%，但在價格...

比亞迪滾裝船載5459輛汽車抵達巴西 創新紀錄

比亞迪EXPLORE NO.1汽車運輸滾裝船經過 27 天跨洋行程，近日已抵達巴西蘇阿佩（Suape）港，創下了蘇阿佩港...

看好首款電動汽車 大摩二度調高小米目標價至25港元

華爾街多家投資機構上調小米集團目標價。其中，摩根士丹利（簡稱大摩）不到兩個月的時間二度上調小米集團目標價，從4月中旬的1...

被傳收購恒大汽車58.5%股權 小米汽車否認

市場傳出消息稱，小米汽車欲收購恒大汽車58.5%股權。小米公司30日表示，小米汽車從未有過收購或控股恒大汽車的計畫和舉動...

陸對航空航天技術零件實施出口管制 違規追究刑責

大陸商務部30日公告，為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，對航空航天結構件及發動機製造相關裝備及軟件、技術等實施...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。