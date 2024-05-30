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逾8成大陸外貿企業預測 上半年出口增長或持平

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸中國國際貿易促進委員會最新公佈調研結果顯示，81.6%的中國外貿企業預測上半年出口增長或持平。（新華社）
大陸中國國際貿易促進委員會最新公佈調研結果顯示，81.6%的中國外貿企業預測上半年出口增長或持平。（新華社）

大陸中國國際貿易促進委員會最新公佈調研結果顯示，81.6%的中國外貿企業預測2024年上半年出口增長或持平，65.1%的受訪企業新增訂單較上一季增長或持平。

儘管如此，不少受訪企業反映今年外貿仍面臨較大挑戰，國際貿易環境依然複雜嚴峻，企業成本壓力增加，穩訂單、拿新單、拓市場是企業最緊迫的任務。

近期中國外貿增勢明顯。官方數據顯示，4月中國貨物貿易進出口總值同比增長8.0%。其中，出口同比增長5.1%，進口同比增長12.2%。

據中新社報導，中國貿促會新聞發言人趙萍表示，目前中國積體電路、汽車、船舶等機電產品出口保持強勁增長，服裝紡織等勞動密集型產品出口也出現明顯反彈，海外製造業復甦對中國中間品出口構成拉動。

趙萍表示，今後貿促會將繼續加大海外市場拓展力度，面向歐美、日韓、東協、拉美等重要經貿夥伴，組織外資企業赴海外參展和考察洽談。此外，還將加大經貿摩擦預警和應對力度，幫助企業防範風險、化解糾紛、維護權益。

中國貿促會星期四披露，全球經貿摩擦措施涉及金額今年3月同比下降26.8%，環比下降26.1%。同期，全球經貿摩擦指數為137，繼續處於高位區間，但比去年同期下降100個點，比上月下降162個點。

分國別看，印度、巴西和美國3月全球經貿摩擦指數在20個國家（地區）中位居前三，美國的全球經貿摩擦措施涉及金額最多。與上年同期相比，印度、巴西和美國繼續保持高位，歐盟從高位降至中位。

「全球經貿摩擦指數」是由中國貿促會經貿摩擦法律顧問委員會編寫的趨勢監測指數。該指標涵蓋進出口關稅措施、貿易救濟措施、技術性貿易措施、進出口限制性措施以及其他限制性措施五大領域。

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