快訊

供應鏈夥伴全露面！黃仁勳作東宴請「眾星雲集」 科技業大老現身名單曝

黃仁勳台菜夜宴！供應鏈伙伴全來了 出席名單曝光

方仰寧失之交臂！台北市警察局長出爐 由副署長李西河接任

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸對航空航天技術零件實施出口管制 違規追究刑責

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
陸商務部對航空航天技術零件實施出口管制。圖為29日發射的谷神星一號海射型遙二運載火箭。（圖／取自人民網）
陸商務部對航空航天技術零件實施出口管制。圖為29日發射的谷神星一號海射型遙二運載火箭。（圖／取自人民網）

大陸商務部30日公告，為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，對航空航天結構件及發動機製造相關裝備及軟件、技術等實施出口管制。

大陸商務部、海關總署、中央軍委裝備發展部30日發布關於對有關物項實施出口管制的公告，據《中華人民共和國出口管制法》、《中華人民共和國對外貿易法》和《中華人民共和國海關法》相關規定，經國務院、中央軍委批准，決定對下列物項實施出口管制。

公告指出，滿足以下特性的物項，未經許可不得出口：航空航天結構件及發動機製造相關裝備及軟件、技術；燃氣渦輪發動機/燃氣輪機製造相關裝備及軟件及技術；航天服面窗相關裝備及軟件及技術；超高分子量聚乙烯纖維相關物項。

以航空航天結構件及發動機製造相關裝備及軟件來說，包括用於研發生產所列物項的技術及其載體，包括設計圖紙、工藝規範、工藝參數、加工程序、仿真數據等，也都屬於管制範圍。

公告顯示，若出口經營者未經許可出口、超出許可範圍出口或有其他違法情形，會由大陸商務部或海關等部門，依照相關法律法規給予行政處罰。構成犯罪者，則依法追究刑事責任。

公告將從2024年7月1日起正式實施。

大陸商務部新聞發言人表示，相關政策不針對任何特定國家和地區。出口符合相關規定將予以許可。該發言人表示，中國政府堅定維護世界和平和周邊地區穩定，保障全球產業鏈供應鏈安全，促進合規貿易發展。同時，反對任何國家和地區利用來自中國的管制物項，從事損害中國國家主權、安全、發展利益的活動。

大陸商務部 海關

延伸閱讀

不讓廉價大陸電動車進口 拜登政府列舉4大原因

內升調查局長提振士氣 陳白立宣示：打擊綠能黑金是重點工作面向

重回展抱人！調查局新舊任局長交接 陳白立接下重擔

國安部示警：專家學者海外研考 被迫當間諜

相關新聞

陸對航空航天技術零件實施出口管制 違規追究刑責

大陸商務部30日公告，為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，對航空航天結構件及發動機製造相關裝備及軟件、技術等實施...

127年來首次 大陸將舉辦世界知識產權大會

中國貿促會30日宣布，中國大陸將首次舉辦世界知識產權大會。為國際保護知識產權協會（AIPPI）成立127年來首次在中國大...

紅燈衝到路中、龜速釀塞車？ 陸自動駕駛業者：惡意投訴

大陸自動駕駛出租車正面臨成長期挑戰，當多個城市不斷擴大測試區域，自動駕駛出租車造成城市道路阻塞的聲音也不斷出現。專家分析...

破美制裁? 華為晶片聯手中芯 挺進3奈米製程

美國2019年把中國電信設備大廠華為列入貿易黑名單，但在北京政府支援下，華為仍不斷突圍。華為與合作夥伴中芯國際（SMIC...

出口強勁 IMF調高中國GDP增幅至5%

國際貨幣基金組織（IMF）29日在北京宣布，將今年中國經濟成長預期調高0.4個百分點至5%。IMF並稱，考慮到第一季經濟...

香港樓價連升兩個月 首4月仍累跌0.84%

港府2月底對樓市撤辣，加上股市反彈帶來財富效應，樓市交投量步入正軌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。