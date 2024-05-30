中國首例蘋果稅反壟斷案 法院認定具市場支配地位

中國首件對「蘋果稅」發起的反壟斷訴訟案昨天一審宣判。上海知識產權（智慧財產權）法院認定，蘋果公司在中國區軟體市場顯然具有市場支配地位，但駁回原告要求停止收取30%「蘋果稅」，以及停止強制使用Apple Pay搭售行為的訴求。

第一財經報導，原告代理律師浙江墾丁律師事務所創始合夥人王瓊飛表示，尊重一審法院的判決，但堅持認為蘋果公司在中國徵收全球最高的「蘋果稅」，且不開放協力廠商支付和協力廠商下載管道的做法，是「濫用市場支配地位」的行為，後續將針對本案上訴至最高人民法院。

2021年1月，中國消費者金某將蘋果公司、蘋果電腦貿易（上海）有限公司告上法庭，訴訟內容涉及「蘋果稅」收取過高以及支付方式唯一涉嫌壟斷。該案由上海知識產權法院立案。

「蘋果稅」是指開發者在蘋果應用程式商店AppStore的每一筆收入，都必須向蘋果繳交最高30%的佣金。

至截稿，蘋果方面並未對本案作出任何公開回應。

報導指出，在本案中，被告蘋果公司、蘋果上海公司是否實施不公平高價行為以及是否實施強制搭售、限定交易和拒絕交易的行為，是此次爭議的焦點。

原告金某發現，在同一個App的數位商品或服務，蘋果App Store的售價一般都比安卓（Andriod）更高，包括愛奇藝、喜馬拉雅、網易雲音樂、懂球帝等4個App的會員服務，消費者也只能透過蘋果公司的「應用內購買」系統購買App會員服務，國內常用的協力廠商支付工具只是蘋果IAP系統的收款通道。

金某認為，蘋果公司剝奪了消費者的自主選擇權和公平交易權，涉嫌濫用市場支配地位，實施了搭售、拒絕交易、限定交易和不公平高價行為，透過損害消費者利益的方式，在中國市場牟取了巨額利潤。

據報導，上海知識產權法院2021年立案後，蘋果提出了管轄權異議，後經管轄權異議一審、二審，最終由最高人民法院駁回了蘋果公司提出的管轄權異議。2023年，上海知識產權法院正式開庭審理。

在一審判決中，法院認為，鑒於涉案App Store平台龐大的經營體系，就蘋果公司為營運涉案平台所支出的具體成本事實上難以查清，故法院無法評估蘋果公司營運成本與收取佣金之間的差異，進而無法依據前述差異評價其佣金是否過高。

對於蘋果強制搭售、限定交易或拒絕交易的行為，法院認為，蘋果公司使用IAP模組所涉及的物件是開發者，不會對消費者利益有所影響，原告並無就該行為的訴訟利益，即使原告具備相應訴訟利益，本案中IAP模組也並非獨立的可售產品，原告也未能證明被告存在拒絕交易的行為。

此外，法院認為，蘋果公司雖然限定了開發者所使用的支付模組，但是確實保護了交易相對人和消費者利益，切實保護了數據安全，維護了合理的經營模式，因此蘋果公司的行為不會產生排除、限制市場競爭的後果。

但上海知識產權法院也裁定，蘋果公司在中國市場具有市場支配地位。

法院認為，蘋果公司是中國除港澳台以外的區域iOS系統下的智慧終端機應用程式交易平台的主要經營者，蘋果國際經銷公司雖然也參與平台與消費者的服務，但蘋果公司與蘋果國際經銷公司是關聯公司，其他經營者無法進入該平台。

「我們仍將繼續上訴，中國的很多蘋果手機用戶並不清楚，因為用的是蘋果手機所以買會員很多時候就得比安卓用戶多交錢」。王瓊飛昨晚受訪時表示，上訴的核心依然是蘋果稅率過高以及強行搭售的問題。

據美國調查公司Sensor Tower統計，「蘋果稅」在2023年全球大約收入223.4億美元（約新台幣7256億元）。

隨著服務事業營收增加，蘋果高抽成的做法引起越來越多企業反彈，指蘋果藉此排除第三方支付服務，且高抽成也可能迫使開發商調高服務價格，導致蘋果有壟斷市場之嫌，因此蘋果陸續遭到多國政府反壟斷調查。