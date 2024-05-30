快訊

直接切入重點！輝達前員工透露黃仁勳「e-mail溝通風格」：不超過六行

宥勝強制猥褻遭重判！判決曝他想邀女助理串證 用LINE傳「這些話」種下惡果

外資大賣台股創今年第4大紀錄 賣超最多竟是這檔航空股

大陸新《公司法》7月上路 資金未到位將面臨二選一

經濟日報／ 記者許如鎧／台北即時報導
上海陸家嘴金融貿易區。新華社
上海陸家嘴金融貿易區。新華社

去年底通過修訂的《中華人民共和國公司法》（下稱新《公司法》），即將在今年7月1日實施，規定有限責任公司自公司成立之日起五年內繳足註冊資本。勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師徐曉婷表示，資金尚未全數到位的企業，將面臨增資、減資兩個選擇。

原《公司法》賦予公司在章程自訂資金到位期限，台商為讓集團資金靈活，常見將中國大陸子公司之註冊資本到位期限拉長至經營期限屆滿前。不過，在新《公司法》制度下，資金尚未全數到位的企業將面臨兩個選擇，一是選擇修改章程的出資期限並繳足；二是對於未到位資本進行減資。

首先，台商可修改章程出資期限並繳足。對大多數已在中國大陸深耕多年的台商而言，公司設立或增資期限時點各不相同，資本繳足期限在新《公司法》實施後的過渡期該如何認定，國家市場監督管理總局在2月6日發布徵求意見稿，指引有限責任公司按下列期限銜接。

徵求意見稿指出，針對新《公司法》施行前設立的公司，自2027年7月1日起剩餘出資期限超過五年的，應在今年7月1日起三年過渡期內修章，並將出資期限調至五年以內，最晚於2032年6月30日前完成資金到位。換言之，2027年6月30日前必須修章，自修章起五年內要繳足資本；至於新《公司法》施行前設立的公司自2027年7月1日起剩餘出資期限不足五年的，無需調整出資期限。

而調整後股東的出資期限應當記載於公司章程，並依法在國家企業信用資訊公示系統上向社會公示。

第二，對於未到位資本進行減資。徐曉婷觀察，在中美貿易下，台商將資金轉投資其他地區生產，而不再投入中國大陸，造成大陸子公司資本未到位之情況。根據徵求意見稿，若資本已確定不繳足，公司可在今年7月1日起算三年過渡期內，申請減少註冊資本但不減少實繳出資（僅減少認繳出資）。

符合下列三項條件，可用簡易減資方式處理，通過國家企業信用資訊公示系統向社會公示20日。公示期內債權人沒有提出異議的，公司憑申請書、承諾書辦理註冊資本變更登記。

首先，不存在未結清債務或者債務明顯低於公司已實繳註冊資本等情形；第二，全體股東承諾對減資前的公司債務在原有認繳出資額範圍內承擔連帶責任；最後，全體董事承諾不損害公司的債務履行能力和持續經營能力。

不符合前款規定的，應按《公司法》一般減資辦理。

徐曉婷提醒，中國大陸台商應盤點公司是否仍有尚未繳足認繳之資本，可依當地資金需求選擇增資或減資，並在過渡期完成相應調整。在台灣，則應向經濟部投資審議司做相應作業。

公司法 台商 減資

延伸閱讀

安聯：台灣保費收入連減五年

官方鼓勵長期投資 企業出售三年持股享優稅

精博台商專欄／境外公司恢復作業 別拖延

民進黨議員質疑中捷英雄「終身免費搭乘卡」合法性 盧秀燕回應了

相關新聞

127年來首次 大陸將舉辦世界知識產權大會

中國貿促會30日宣布，中國大陸將首次舉辦世界知識產權大會。為國際保護知識產權協會（AIPPI）成立127年來首次在中國大...

紅燈衝到路中、龜速釀塞車？ 陸自動駕駛業者：惡意投訴

大陸自動駕駛出租車正面臨成長期挑戰，當多個城市不斷擴大測試區域，自動駕駛出租車造成城市道路阻塞的聲音也不斷出現。專家分析...

破美制裁? 華為晶片聯手中芯 挺進3奈米製程

美國2019年把中國電信設備大廠華為列入貿易黑名單，但在北京政府支援下，華為仍不斷突圍。華為與合作夥伴中芯國際（SMIC...

出口強勁 IMF調高中國GDP增幅至5%

國際貨幣基金組織（IMF）29日在北京宣布，將今年中國經濟成長預期調高0.4個百分點至5%。IMF並稱，考慮到第一季經濟...

香港樓價連升兩個月 首4月仍累跌0.84%

港府2月底對樓市撤辣，加上股市反彈帶來財富效應，樓市交投量步入正軌。

「投資安徽行」 400家中外知名企業參與

「投資安徽行」2024年主旨發布大會28日在合肥舉行，吸引了中國國內外400餘家知名企業、30餘家商協會負責人參會。據官...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。