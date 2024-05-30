127年來首次 大陸將舉辦世界知識產權大會

中國貿促會30日宣布，中國大陸將首次舉辦世界知識產權大會。為國際保護知識產權協會（AIPPI）成立127年來首次在中國大陸舉辦世界知識產權大會。

2024年AIPPI世界知識產權大會將於10月19日至22日在浙江省杭州市舉辦。中國貿促會新聞發言人趙萍表示，大會主題為「知識產權的平衡保護與創新發展」，預計將有來自80多個國家和地區的1,500名中外嘉賓參會。

據AIPPI網站介紹，本次大會將討論大陸知識產權審查與保護、專利侵權審判、藥物研發與人工智慧、藥品商標使用、微生物組專利等主題。

AIPPI中國分會歷經2005年和2011年兩次申辦失敗，2012年在韓國首爾召開的AIPPI世界知識產權大會上，以杭州作為主辦城市獲得2020年AIPPI大會主辦權，受新冠疫情影響，推遲到2024年舉辦。

據第一財經報導，國際保護知識產權協會每年舉辦一次世界知識產權大會，目前該大會已成為知識產權領域參會人數最多、參會國家和地區範圍最廣、最具影響力的國際盛會之一。