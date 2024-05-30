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紅燈衝到路中、龜速釀塞車？ 陸自動駕駛業者：惡意投訴

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
百度Apollo自動駕駛出行服務平台「蘿蔔快跑」近日收到乘客負面回饋。（圖／取自藍鯨財經）
百度Apollo自動駕駛出行服務平台「蘿蔔快跑」近日收到乘客負面回饋。（圖／取自藍鯨財經）

大陸自動駕駛出租車正面臨成長期挑戰，當多個城市不斷擴大測試區域，自動駕駛出租車造成城市道路阻塞的聲音也不斷出現。專家分析，背後的原因可能是自動駕駛技術仍需進一步完善。

據每經網報導，大陸武漢城市留言板近日出現網友留言，反應百度Apollo自動駕駛出行服務平台「蘿蔔快跑」速度慢、車輛堵在路上，在早晚交通高峰期會加劇交通堵塞；也有部分網友反應，「綠燈停著不走，紅燈衝到路中間」、「違停，行駛速度慢甚至龜速」等。

針對相關問題，蘿蔔快跑自動駕駛官方微博29日發布聲明稱，近日的評論為「惡意投訴、虛假事故」，已第一時間向公安機關報案；就市民反映的蘿蔔快跑相關問題，武漢市經信局、公安局、交運局已成立聯合工作組進行調查。

每經網記者實際體驗武漢路上的蘿蔔快跑，發現車輛行駛速度明顯低於其他路上車輛，時速多保持在30至40公里，在遇到行人或其他車道車輛靠近時，會有明顯減速。但記者並未發現車輛存在隨意轉換道路、造成擁堵、長時間違停等情形。

多位專家告訴每經網記者，造成民眾抱怨的原因，顯示自動駕駛技術仍需進一步完善，加上武漢的蘿蔔快跑走在國內產業前沿、運營範圍較大。

同濟大學汽車學院教授朱西產告訴《每經網》記者，大陸自動駕駛技術上還不夠成熟，例如乘客反映車輛定位不準的問題，主要與手機發送的定位和地圖配對的精確度有關。

沃達福數字汽車國際合作研究中心主任張翔表示，武漢的蘿蔔快跑規模越大，出現的問題也會越多。每個城市的交通場景都不一樣，在其他城市收集的數據、訓練的模型，還需要適應。

公安 武漢

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