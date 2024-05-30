華爾街日報：中國經濟惡化 養老金2035年耗盡

中國經濟下滑令養老金系統承受巨大壓力，未來10年中國將有3億人退休，據中國社科院估計，全國城鎮職工基本養老保險基金累計結餘將於2035年耗盡。

與華爾街日報同集團的「市場觀察」網站（MarketWatch）今天報導，中國的養老金體系曾經是一個強大的純政府項目。但在經濟下滑壓力之下，它已變得支離破碎。

中國政府智庫中國社會科學院（Chinese Academy ofSocial Sciences）估計，全國城鎮職工基本養老保險基金累計結餘將於2035年耗盡。

報導指出，58歲的Li Zhong是一名中藥銷售員，兩年後將退休，他並不擔心自己而是擔心女兒的養老金。因中國養老金體系正面臨著一場「完美風暴」，鮮有專家看到出路。

中國經濟下滑正在對養老基金造成衝擊。而根據國際貨幣基金組織（IMF）的預測，未來幾年，中國經濟將持續低迷、甚至很可能惡化。

中國低迷的經濟正在削弱人們為可選項目掏錢的能力。根據政府數據，截至2023年底，中國個人養老金開立帳戶逾5000萬人，但是個人養老金開戶後實際有繳存資金的人數只占約20%，人均儲存資金僅大約人民幣2000元（約新台幣8800元）。

卡內基基金會（Carnegie Endowment）資深研究員白提斯（Michael Pettis）表示，加強養老金制度從長期來看肯定會促進消費，但短期內不會有太大影響。這是因為加強養老金制度需要經過多年的檢驗，才能使其可信度達到足以改變實際消費行為的程度。

白提斯說，但是，如果中國向目前的退休人員支付更多退休金，將促使當前的消費成長。

瑞銀投資研究（UBS Investment Research）首席中國經濟學家兼亞洲經濟主管汪濤對此表示贊同，認為「中國政府需要向民眾敞開錢袋子，以刺激消費」。

與此同時，中國還面臨人口定時炸彈的威脅。目前中國是全球生育率最低的國家之一，人口正在萎縮和老齡化。人們不再指望中國 「未老先富」。

預計未來10年中國將有3億人退休，這將給正在萎縮的適齡就業群體帶來巨大壓力，已有數以百萬計的年輕人超負荷工作，理想破滅，精疲力竭。

中國政府已經在探索救助方案，包括延長退休年齡，目前女性工人的退休年齡為50歲，女性經理和高階經理人為55歲，男性員工為60歲，從全世界範圍來看，這些都屬於非常年輕的退休年齡。但是，在這個異議並不多見的國家，延長退休年齡的做法遭到強烈反對。

中國央行前行長周小川最近表示，延長退休年齡涉及平均健康水準和老年人的生產力。即使實施了延長退休年齡的政策，韓國和日本的例子也表明，由於需要兼顧勞動力供應、代際收入差異以及人口老齡化的不確切影響等因素，也需要超過10年的時間。