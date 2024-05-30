日本車企不敵大陸本土電動車 豐田4月銷量大跌27%

豐田4月全球銷售和產量比上年同期下降0.5%，以大陸和日本的下降為首，路透指出，銷量下跌主因是受到中國激烈價格戰的衝擊，日本方面則是因為部分車型停產，加上集團子公司Daihatsu大發深陷安全撞擊造假醜聞。

據路透報導，豐田4月份在中國大陸的銷量下降27%，日本下降14%，抵消美國和歐洲的兩位數增長。豐田表示，即使在中國大陸各地舉辦促銷活動，仍不敵銷售額下降的趨勢。

近期因大陸市場轉向消費國產電動車，讓外資車企面臨巨大壓力。據彭博3月報導，作為宣稱「電比油低」宣傳活動的一部分，大陸電動車品牌比亞迪在售的幾乎所有電動和混合動力汽車型號都推出折扣活動。

這也讓以往主攻燃油引擎的日本車企在中國陷入苦戰。因銷量不佳，豐田在去年7月裁減約1,000名員工，三菱汽車則退出中國汽車生產業務。據日本經濟新聞報導，本田汽車在今年5月中開始徵求自願離職的員工，據知目前有約1700名正職員工提出申請，占當地合資企業員工14%。