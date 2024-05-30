陸財政部擬2024年在港發行550億人民幣國債

氮化鎵功率器件市場主要由消費電子所敺動，關鍵應用包括快速充電器、音頻、無線充電等。然而氮化鎵的應用不止於此，目前其正在從低功率消費電子市場延伸至高功率數據中心、光伏逆變器、通信電源、新能源汽車等領域，

2024-05-30 12:07