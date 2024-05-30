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陸財政部擬2024年在港發行550億人民幣國債

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國務院批准29日批准，將在香港分六期發行550億元人民幣國債。（路透資料照片）
大陸國務院批准29日批准，將在香港分六期發行550億元人民幣國債。（路透資料照片）

大陸國務院批准29日批准，將在香港分六期發行550億元人民幣國債。

據大陸財政部網站，2024年首期120億元人民幣國債已於3月發行。現定於6月5日通過招標發行第二期110億元人民幣國債，包括2年期30億元、3年期30億元、5年期30億元和10年期20億元。

網站公告指出，具體發行安排將在香港金融管理局債務工具中央結算系統（CMU）公布。

面向機構投資者招標發行的2024年首期120億元人民幣國債，其中，2年期30億元，認購倍數3.27倍，發行利率2.20%；3年期30億元，認購倍數3.51倍，發行利率2.28%；5年期30億元，認購倍數3.01倍，發行利率2.39%；10年期30億元，認購倍數2.85倍，發行利率2.45%。

據界面新聞報導，大陸財政部有關負責人表示，首期發行時間比往年有所提前，受到市場歡迎。他表示，大陸財政部將繼續保持香港人民幣國債常態化發行，以持續鞏固提升香港國際金融中心地位。

人民幣 金融中心 香港

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