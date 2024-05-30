聽新聞
test
0:00 / 0:00
陸財政部擬2024年在港發行550億人民幣國債
大陸國務院批准29日批准，將在香港分六期發行550億元人民幣國債。
據大陸財政部網站，2024年首期120億元人民幣國債已於3月發行。現定於6月5日通過招標發行第二期110億元人民幣國債，包括2年期30億元、3年期30億元、5年期30億元和10年期20億元。
網站公告指出，具體發行安排將在香港金融管理局債務工具中央結算系統（CMU）公布。
面向機構投資者招標發行的2024年首期120億元人民幣國債，其中，2年期30億元，認購倍數3.27倍，發行利率2.20%；3年期30億元，認購倍數3.51倍，發行利率2.28%；5年期30億元，認購倍數3.01倍，發行利率2.39%；10年期30億元，認購倍數2.85倍，發行利率2.45%。
據界面新聞報導，大陸財政部有關負責人表示，首期發行時間比往年有所提前，受到市場歡迎。他表示，大陸財政部將繼續保持香港人民幣國債常態化發行，以持續鞏固提升香港國際金融中心地位。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言