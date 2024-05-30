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中澳關係回暖 陸解除對澳牛肉進口禁令

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸30日取消對澳洲5家主要牛肉生產商的進口禁令。（圖／取自澳大利亞時報微博）
大陸30日取消對澳洲5家主要牛肉生產商的進口禁令。（圖／取自澳大利亞時報微博）

澳洲農業部長瓦特（Murray Watt）30日表示，大陸取消對澳洲5家主要牛肉生產商的進口禁令，即日生效，為中澳關係改善的最新跡象。

瓦特告訴澳洲廣播公司（ABC）記者，「這對澳洲的牛肉生產商、肉類加工業、行業工人，當然還有澳洲的出口來說，都是好消息。」

據路透和《聯合早報》報導，澳洲曾是中國最大的牛肉供應國之一，由於澳洲政府曾在2020年呼籲對新冠疫情提出調查，從而導致中澳關係緊張。中方隨後宣佈對澳方的煤炭、木材和大麥等多項產品實施進口禁令。

中國在2020年暫停部分澳洲牛肉工廠的市場銷售，理由是標籤違規、檢驗檢疫要求和其他技術問題。直到2023年12月才解除對澳洲三大屠宰場的肉類進口限制措施。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）、貿易部長法雷爾（Don Farrell）和農業部長瓦特發表聯合聲明稱，目前共有8間澳洲牛肉生產商已被解除禁令，仍有2家尚未被解除，將持續敦促中國消除剩餘的貿易障礙，包括澳洲龍蝦。

澳洲 疫情 農業部

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