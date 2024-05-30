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避免影響選舉 歐盟推遲決定中國電動車臨時性關稅

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
比亞迪展示車。（路透）
比亞迪展示車。（路透）

歐洲執行委員會（European Commission）自去年10月開始，以抽樣方式對比亞迪、上汽集團和吉利汽車三家中國電動車企啟動反補貼調查，原訂於6月5日公布是否對中國大陸電動車徵收關稅，據外媒報導，為避免影響6月6日至9日的歐洲議會選舉，將推遲到選舉後再決定。

據法廣報導，歐盟執行委員會在去年10月對中國大陸電動車展開調查，預計將對從中國大陸進口的新型電動車徵收臨時關稅，有關措施原本在6月5日或之前公布。

路透援引相關人士稱，新的加徵臨時關稅日期訂於6月10日發布，消息來源同時表示，推遲原因是在最後一刻出現文件方面的技術問題。路透稱，未聯繫到歐盟執行委員會對此發表評論。

據路透報導，歐盟委員會已正式警告3家接受反補貼調查的中國電動車公司，指它們提供給調查的資料不足。

法廣指出，歐盟可對中國大陸出口的電動車採取關稅或配額限制等臨時措施，其法定截止日期是7月4日，即歐盟執行委員會開始反補貼調查的9個月後。

歐盟 電動

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