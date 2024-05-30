強勁出口支撐 IMF調高陸GDP增幅至5%

經濟日報／ 記者黃國樑／綜合報導
IMF第一副總裁戈皮納特29日在北京宣布，將今年中國大陸經濟成長預期調高至5%。 （取自戈皮納特X帳號）
IMF第一副總裁戈皮納特29日在北京宣布，將今年中國大陸經濟成長預期調高至5%。 （取自戈皮納特X帳號）

國際貨幣基金組織（IMF）昨（29）日在北京宣布，將今年中國大陸經濟成長預期調高0.4個百分點至5%。 IMF並稱，考慮到第1季經濟數據強勁表現和近期的政策刺激，大陸經濟前景似乎較之前預測的更加光明，但需要採取更多政策行動。

美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）報導說，這次上調是在IMF定期訪問中國進行評估後進行的。報導稱，在強勁出口的支撐下，大陸經濟第1季成長5.3%，優於預期。 4月的數據顯示消費者支出仍低迷，而工業活動則回升。大約兩周前，大陸當局宣布了全面措施來支持陷入困境的房地產行業，包括取消抵押貸款利率下限。

路透社則報導，IMF發布新預測之際，大陸官方正加緊努力，支撐世界第二大經濟體不平衡的復甦。這個經濟體正因為房地產的持久危機以及它對投資者、消費者及企業的漣漪效應而顛簸。

IMF也將大陸2025年GDP目標上調0.4個百分點，但它警告稱，由於人口老化和生產力擴張放緩，到2029年大陸經濟成長將放緩至3.3%。目前預計大陸經濟2025年將放緩至4.5%。

IMF對大陸2024年成長預期的調升，符合北京今年「5%左右」的成長目標，在第1季經濟成長5.3%後，大陸經濟似乎有望實現這一目標。但通貨緊縮壓力持續顯現，曠日持久的房地產危機仍是經濟成長的主要拖累。

CNBC報導說，IMF第一副總裁戈皮納特（Gita Gopinath）這個月訪華期間會見了中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝、財政部副部長廖岷、商務部副部長王受文、人民銀行副行長宣昌能、國家金融監督管理總局副局長肖遠企。

戈皮納特表示：「近期宏觀經濟政策應旨在支持內需並減輕下行風險。」她補充道，「實現高品質成長需要進行結構性改革，以應對逆風並解決潛在的失衡問題。」

IMF

延伸閱讀

陸委會主委邱垂正拜會金門縣長 陳福海盼恢復陸客旅遊

連2月超越比利時 巴西成為中國新能源車最大外銷市場！

台藝被迫表態？ 大陸國台辦：民進黨加碼製造綠色恐怖

反制賴清德就職演說 大陸國台辦提3不2必須

相關新聞

寧德時代電池31.9米高空墜落 電芯可正常使用

寧德時代與新能車品牌星途星紀元，日前以直播方式將星紀元ET整車吊到31.9米高空後垂直墜落測試後，28日進行動力電池拆解...

強勁出口支撐 IMF調高陸GDP增幅至5%

國際貨幣基金組織（IMF）昨（29）日在北京宣布，將今年中國大陸經濟成長預期調高0.4個百分點至5%。 IMF並稱，考慮...

人行意外放量淨投放2,480億元 降準預期升溫

在連續18個工作日保持低量平均人民幣20億元操作後，中國人民銀行29日公開市場操作突然放量淨投放高達人民幣2,480億元...

投資安徽行 400家知名企業參與

「投資安徽行」2024年主旨發布大會28日在合肥舉行，吸引了大陸國內外400餘家知名企業、30餘家商協會負責人參會。據官...

廣州首購屋 最低頭期款降至15%

廣州市人民政府辦公廳28日印發《關於進一步促進我市房地產市場平穩健康發展的通知》，從限購、信貸、住房公積金等三項政策進行...

全球面板出貨面積 陸占73%

2023年，全球新型顯示行業全產業鏈營業收入為1876億美元，中國大陸占比近50%；全球顯示面板出貨面積2.41億平方公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。