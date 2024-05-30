強勁出口支撐 IMF調高陸GDP增幅至5%

國際貨幣基金組織（IMF）昨（29）日在北京宣布，將今年中國大陸經濟成長預期調高0.4個百分點至5%。 IMF並稱，考慮到第1季經濟數據強勁表現和近期的政策刺激，大陸經濟前景似乎較之前預測的更加光明，但需要採取更多政策行動。

美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）報導說，這次上調是在IMF定期訪問中國進行評估後進行的。報導稱，在強勁出口的支撐下，大陸經濟第1季成長5.3%，優於預期。 4月的數據顯示消費者支出仍低迷，而工業活動則回升。大約兩周前，大陸當局宣布了全面措施來支持陷入困境的房地產行業，包括取消抵押貸款利率下限。

路透社則報導，IMF發布新預測之際，大陸官方正加緊努力，支撐世界第二大經濟體不平衡的復甦。這個經濟體正因為房地產的持久危機以及它對投資者、消費者及企業的漣漪效應而顛簸。

IMF也將大陸2025年GDP目標上調0.4個百分點，但它警告稱，由於人口老化和生產力擴張放緩，到2029年大陸經濟成長將放緩至3.3%。目前預計大陸經濟2025年將放緩至4.5%。

IMF對大陸2024年成長預期的調升，符合北京今年「5%左右」的成長目標，在第1季經濟成長5.3%後，大陸經濟似乎有望實現這一目標。但通貨緊縮壓力持續顯現，曠日持久的房地產危機仍是經濟成長的主要拖累。

CNBC報導說，IMF第一副總裁戈皮納特（Gita Gopinath）這個月訪華期間會見了中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝、財政部副部長廖岷、商務部副部長王受文、人民銀行副行長宣昌能、國家金融監督管理總局副局長肖遠企。

戈皮納特表示：「近期宏觀經濟政策應旨在支持內需並減輕下行風險。」她補充道，「實現高品質成長需要進行結構性改革，以應對逆風並解決潛在的失衡問題。」