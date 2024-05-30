人民幣下跌 探半年低點

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

美元表現持續強勢，在岸人民幣對美元昨（29）日下午盤收報7.2487，較上一交易日下跌17點，為去年11月16日以來逾半年新低，離岸價於7.26以下徘徊，夜盤跌到7.27之下。

路透引述消息人士表示，最近幾個交易日，大陸國有銀行在離岸市場積極操作，買入美元然後在即期市場賣出，以維穩滙價。

香港經濟日報引述瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰分析，由於新一輪房地產救市政策觸發的樂觀情緒逐步消散，加上海外國家上調關稅的風險加劇，人民幣貶值壓力持續。儘管人民幣對拜登政府加徵關稅反應平靜，但七大工業國提及對大陸批評不容忽視。一旦大陸出口受海外關稅上調受挫，北京將更可能容許人民幣貶值，以保持出口的競爭力。

人民幣 北京 拜登

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