人行放錢 降準預期升溫
在連續18個工作日保持低量平均人民幣20億元操作後，中國人民銀行（大陸央行）昨（29）日公開市場操作突然放量淨投放高達人民幣2,480億元，引發市場關注，也讓外界對降準預期升溫。
人行29日公告，為維護月末流動性平穩，以利率招標方式開展人民幣2,500億元7天期逆回購操作，得標利率1.8%，與此前持平。由於當日有20億元逆回購到期，人行公開市場實現淨投放人民幣2,480億元。
值得注意的是，自5月第一個工作日（5月6日）起，人行公開市場逆回購操作量已連續18個工作日保持在人民幣20億元水準。
光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，到季末年中時點，大陸政府債券發行節奏有望加快、繳稅等將對資金面構成擾動，人行公開市場操作力度有望適度加大。
考慮到6月政府債供給還是可能會給資金面造成一定擾動，以及企業分紅購匯、金融機構年中考核等因素影響，近期市場對降準的討論也開始增多。
中共中央政治局會議日前對總量寬貨幣工具表述指出，要靈活運用利率和存款準備金率等政策工具，降低社會綜合融資成本。
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