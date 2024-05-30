大陸車企搶進全固態電池賽局 爭主導權
大陸銷量排名前列的上汽集團於近日公布全固態電池量產時間表，首條全固態電池生產線將在2025年底完工，一期產能規劃0.5GWh（百萬度），並於2026年量產，2027年實現裝車量產交付。
在廣汽集團、寧德時代等全固態電池落地時間表在今年逐漸清晰之際，上汽集團也入局全固態電池領域賽道。
上汽集團旗下固態電池企業、清陶能源總經理李崢表示，全固態電池領域已形成一個新的競爭局面，「誰能夠真正率先量產，誰就會占據新的主導權。」
上汽也對固態電池規劃「三步走」戰略：第一代即今年搭載在智己L6上的固態電池，其液含量降低到10%（傳統液態鋰電池液含量約20%）。
第二代將液含量降低到5%，預計2025年裝車量產；第三代將液含量降為0，即全固態電池。
欣旺達表示，已經完成了能量密度達到400Wh/kg以上的全固態電池研發，計畫2026年實現量產，預計產能達1Gwh。
國軒高科也在本月發布全固態電池技術，保守預計2027年將實現全固態電池小批量上車實驗，2030年實現量產。
整車廠領域，長安汽車預計到2030年推出包括液態、半固態和固態在內的八款自研電芯；廣汽埃安計畫在2026年實現全固態電池的量產裝車。
在供應鏈端，此次被傳「入圍」固態電池國家支持項目的寧德時代首席科學家吳凱表示，如果用技術和製造成熟度作為評價體系（以1-9打分），寧德時代的全固態電池研發目前處於4的水準。
吳凱稱，寧德時代的目標是到2027年達到7-8的水準，意味著可以小批量生產全固態電池，且機會很大，但大批量生產仍然會面臨成本等問題。
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