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陸消費者協會報告：情緒釋放 年輕人花錢主因

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

中國消費者協會發布「中國消費者權益保護狀況年度報告（2023）」指出，除追求性價比之外，情緒釋放將成為影響大陸年輕一代消費者決策的重要因素，同時將是接下來一段時間的新消費熱點。

上述報告指，自去年消費環境持續優化、消費信心得以重振，且在商品或服務的物質功能得到滿足的情況下，某些消費行為具有實現心靈慰藉、釋放壓力或提升幸福感的附加功能，近來出現消費者為獲得某種情緒或情感滿足而消費的現象。

報告稱，消費的目的是滿足消費體驗、主觀感受和精神需求，包括遊客前往淄博品嚐燒烤、大陸國貨品牌翻紅、漢服熱度持續等，促使消費火爆的主要動力是滿足特定消費場景下的心靈慰藉和精神快樂。

報告建議，消費者權益保護工作應追蹤關注這一趨勢，對滿足情緒釋放或精神享受消費的熱點地區、熱點領域和熱點時段提升公共服務水準，加強品質管理，提升消費體驗，引導理性消費，並透過制度完善、社會監督等共同發力，加強消費者在消費活動中人格尊嚴、情感寄託等精神利益的保護。

然而，報告提到，當前大陸消費者權益保護工作仍存在諸多問題，包括消費者知情權、隱私權、撤銷權、提前還貸權等基本權益急需保障；數位消費等新型消費領域消費者權益保護制度供給仍顯不足；直播電商平台數據造假等問題。

情緒 消費者

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