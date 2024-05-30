小米遭波蘭反壟斷調查

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

外媒報導，因涉及反競爭行為，小米波蘭辦公室遭到波蘭反壟斷部門突擊調查。

波蘭競爭和消費者保護辦公室（Office of Competition and Consumer Protection，UOKiK）於當地時間28日發布聲明指出，已經對大陸手機大廠小米波蘭公司以及兩家經銷商啟動調查，該部門在警方協助下，搜查小米等三家公司在波蘭的辦事處。

經濟通通訊社報導，UOKiK聲明指出，接獲資料顯示，小米旗下Mi、Redmi、Redmi Note及POCO等系列的電子及家用產品，疑似存在非法價格操縱，由於價格缺乏競爭，進而損害消費者利益。

若違反相關法律，罰款可能高達公司年營業額的10%，達成非法協議的管理人員可能面臨高達51.1萬美元（新台幣1,662萬元）的罰款。

早前公開資料顯示，小米在波蘭有23家門市店。

此外，受此消息影響，小米集團港股股價29日跌近2%，收報17.78港元。

波蘭 消費者 罰款

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