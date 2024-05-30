聯想獲沙國主權基金投資 將設立中東和非洲市場總部

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
全球個人電腦（PC）龍頭聯想集團引進沙國主權基金作為戰略合作夥伴。 （聯想集團官網）
全球個人電腦（PC）龍頭聯想集團引進沙國主權基金作為戰略合作夥伴。 （聯想集團官網）

全球個人電腦（PC）龍頭聯想集團引進中東主權基金作為戰略合作夥伴，聯想昨（29）日宣布與沙烏地阿拉伯主權財富基金Public Investment Fund（RFI）的全資附屬公司—Alat，訂立戰略合作框架協議。聯想集團將向Alat發行20億美元的零息可轉換公司債（CB），日後Alat若行使換股權，將持有聯想集團約12%股權。

根據戰略合作協議，聯想集團將在沙國設立中東和非洲（MEA）市場地區總部，並將在沙國新建個人電腦與伺服器製造基地。Alat將為該公司提供支持和協助，以確保戰略合作順利實施。而該生產設施將擴大聯想現有的全球業務和生產布局，該公司目前在全球已有30多個製造基地。

聯想與沙國主權基金RFI戰略合作概況
聯想與沙國主權基金RFI戰略合作概況

不過，聯想向Alat發行的20億美元CB的轉換價為10.42港元，低於聯想集團最新股價。因此，聯想集團昨日股價並未受到此利多刺激，一度下跌超過4%，隨後股價緩慢回升。截至收盤，股價下跌1.69%，收在11.62港元。

據雙方合作協定，聯想發行的20億美元可轉債所得款項淨額將用於償還公司現有債務、補充營運資金及一般企業用途。而向Alat發行的可換股債券並無利息，到期日為三年後，可據條款及條件轉換為股份。零息可換股債券到期時，可按初始轉股價每股10.42港元轉換為股權，相較於債券認購協議簽訂前連續30個交易日的每股成交量加權平均價溢價約10％。

據悉，RFI是全球當前全球最大的主權財富基金之一，資產管理規模超過7千億美元，是沙國國家戰略「2030願景」計畫的重要執行機構；Alat涉足先進工業、半導體、智慧設備等領域，旨在打造一專注於先進工業和電子產品的全球永續技術製造中心。

據華爾街見聞指出，聯想在與中東主權基金建立合作關係前，其產品和技術已進入中東和非洲市場，主要客戶包括沙烏地阿拉伯石油公司（沙特阿美）、阿聯酋國家石油公司供應與貿易部門及多個公共部門機構。

中東 沙烏地阿拉伯 財富

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