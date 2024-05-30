全球面板出貨面積 陸占73%

2023年，全球新型顯示行業全產業鏈營業收入為1876億美元，中國大陸占比近50%；全球顯示面板出貨面積2.41億平方公尺，大陸占比近73%。

中新社報導，28日在北京舉行的中國（上海）國際顯示產業高峰論壇暨國際（上海）顯示技術及應用創新展（DIC 2024）記者會上，中國光學光電子行業協會液晶分會常務副理事長兼秘書長梁新清介紹上述訊息。

梁新清表示，2016年以來的8年間，大陸新型顯示行業營業收入全球占比提升了25個百分點，顯示面板出貨面積全球占比提升了44個百分點，均位居全球首位，逐漸形成以京東方、TCL華星、天馬、維信諾等龍頭面板企業為核心，輻射至上游材料、裝備，投資不斷擴大的產業生態。

DIC 2024聯合主辦方之一日經BP（上海）總經理易揚表示，2023年，在全球產業下行周期中，大陸經濟面臨周期錯位和逆全球化潮流雙重挑戰，行業承壓下大陸新型顯示產業仍然展現了較強的韌性，依托龐大的產能優勢，全球市場份額持續提升。

「一個行業，特別是技術、資金密集型的電子資訊製造業的發展，離不開全球同行和全產業鏈同仁的共同努力」，梁新清表示。

DIC系列會展活動已有14年歷史。據大會主辦方介紹，DIC 2024將於2024年7月2至5日在上海舉行。中、日、韓、歐美等國家和地區的顯示企業將齊聚上海，JDI、康寧、默克、3M、Coherent高意、通快、科迪華、PNT、JNC等知名企業將集中亮相。