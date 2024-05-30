投資安徽行 400家知名企業參與

「投資安徽行」2024年主旨發布大會28日在合肥舉行，吸引了大陸國內外400餘家知名企業、30餘家商協會負責人參會。據官方統計，2023年，安徽新設外商投資企業602家，同比增長26.7%。

中新社報導，「十幾年後再次來到安徽，我能深刻感受到安徽變化巨大，日新月異。愈來愈多英國企業落戶安徽，擴展中國市場。」英國駐上海總領事Matt Burney28日在「投資安徽行」2024年主旨發布大會上用中文分享了他的感受。

「一些英國跨國公司已經認識到安徽的商業優勢，並在這裡建立了生產基地。」Matt Burney還以聯合利華、利潔時、捷豹路虎、洲際酒店集團在安徽的良好發展態勢舉例，「上個月，渣打銀行在合肥第一家分行開業，這顯示出該分行對安徽在新能源汽車、人工智能和先進製造等前沿產業快速發展的認可。」

「我們的業務與安徽重點產業發展方向完美契合。」康寧公司副總裁、大中華區總裁劉之菲在大會上致詞表示，自2015年以來，康寧公司先後在安徽投資了超過30億美元，涉及顯示科技、環境科技、汽車內飾玻璃和醫藥包裝等超過10個項目，安徽已成為康寧在海外最大的生產製造基地之一。

金榮俊是南韓美格納半導體股份有限公司首席執行官，他形容合肥是一座充滿活力和激情的城市，「這裡不僅有完整的產業鏈，還有豐富的人才資源」。

據介紹，美格納智芯科技（合肥）有限公司已於5月15日在合肥正式開業運營，旨在拓展其在中國的顯示驅動積體電路等業務。

大會現場，共20個重大產業、科技項目集中簽約，涉及新能源汽車、新型顯示、新材料、裝備製造等領域。

去年5月，安徽啟動「投資安徽行」，打造天下「徽商圓桌會」「海客圓桌會」等品牌，推進「徽動全球」出海行動。一年來，安徽組織了4800餘個外經貿小分隊拓市場、引外資、促合作，簽約合作項目和意向投資項目近200個，投資貿易總額超過1500億元人民幣。