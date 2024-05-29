寧德時代電池31.9米高空墜落 電芯可正常使用

寧德時代與新能車品牌星途星紀元，日前以直播方式將星紀元ET整車吊到31.9米高空後垂直墜落測試後，28日進行動力電池拆解，發現寧德時代動力電池竟然不冒煙、不起火，拆解後的電芯還可正常使用。

寧德時代表示，新能源汽車行業飛速發展，安全始終是最關心的問題。電池，作為新能源汽車的心臟，其安全性直接關係到車輛的穩定運行和用戶的生命安全。在這方面，寧德時代一直對安全有著極致的追求，從電池研發設計、工藝結構，到測試量產等每一個環節，他們從不是喊口號，而是實實在在地行動。

寧德時代動力電池的主體採用了高強鋼板和高強鋁材，而CTP（無模組）結構的導入充分發揮了材質強度，打造出整體剛度更高的一體化模組；電池包前端的雙牛角結構連接車身與電池，同時可防止車身侵入電池，起到傳力、支撐、吸能、防護作用。

寧德時代動力電池的雙牛角設計採用日字型鋁材的框架，預留了潰縮空間，滿足側面碰撞吸能，內部網格化的交叉結構能吸收來自前後左右的碰撞力量。而且，1300MPa熱成型鋼底護板伴有氣凝膠外層防護，能夠在碰撞中最大化地保護電池的安全。

寧德時代指出，動力電池在熱安全防護上也採取了多重保障措施，構築了堅實的安全防線，採用的航空級隔熱材料可抵禦1200℃的高溫。內部的定向導流排氣系統和3ea金屬防爆閥，能智慧回應氣壓變化，有效防止因氣壓過高而引起的起火、爆炸等危險情況。不僅如此，電池包上蓋內側嵌雲主機板，這就像是給電池加上了一層護盾，為其提供了額外的熱衝擊防護能力。