人行意外放量淨投放2,480億元 降準預期升溫

在連續18個工作日保持低量平均人民幣20億元操作後，中國人民銀行29日公開市場操作突然放量淨投放高達人民幣2,480億元，引發市場關注，也讓外界對降準預期升溫。

人行29日公告，為維護月末流動性平穩，人行以利率招標方式開展2,500億元7天期逆回購操作，中標利率1.8%，與此前持平。由於當日有20億元逆回購到期，人行公開市場實現淨投放2,480億元。

值得注意的是，自5月第一個工作日（5月6日）起，人行公開市場逆回購操作量已連續18個工作日保持在20億元水準。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，到季末年中時點，政府債券發行節奏有望加快、繳稅繳準等將對資金面構成擾動，人行公開市場操作力度有望適度加大。

考慮到6月政府債供給還是可能會給資金面造成一定擾動，以及企業分紅購匯、金融機構年中考核等因素影響，近期市場對降準的討論也重新增多。

中央政治局會議日前對總量寬貨幣工具表述指出，要靈活運用利率和存款準備金率等政策工具，降低社會綜合融資成本。

華西證券研究所研究報告認為，往後看，下半年通過下調MLF（中期借貸便利）利率引導LPR（貸款市場報價利率）降息的確定性或較強。不過，降LPR的前提是商業銀行淨息差合理且穩定，壓降銀行資產收益的同時，存款利率或同樣存在進一步下降的可能。

有不少業內專家則認為，接下來如果政府債發行持續上量，人行有可能採取降準等相對積極的手段進行對沖，降準的概率大於降息。

中郵證券固收分析師梁偉超認為，從微觀層面來看，5月初資金分層緩解並非來自流動性總量的寬鬆，更多是市場風格和機構行為變化的結果。同業存單與資金面的表現也出現背離，銀行負債端印證了流動性總量的收斂。基礎貨幣的供需矛盾正在累積，4月以來人行操作以回收為主，2月降準釋放效應仍在消耗，未來對於基礎貨幣的需求將隨繳準規模的累積和政府債券發行的衝擊而放大。

從政策方向來看，梁偉超判斷，降準優先順序可能高於降息落地，第2季降準窗口的打開更利於配合財政政策的發力。