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大陸三部門：加快推進生成式AI標準制定

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸政府加快推進大模型、生成式AI標準研究制定。聯合報系資料庫照片
大陸政府加快推進大模型、生成式AI標準研究制定。聯合報系資料庫照片

大陸中央網信辦、市場監管總局、工信部日前聯合印發「信息化標準建設行動計畫（2024-2027）」（簡稱「行動計畫」），其中提到布局新興技術領域標準，加快推進大模型、生成式人工智慧標準研製。

香港信報報導，「行動計畫」提到，完善人工智慧（AI）標準，強化通用性、基礎性、倫理、安全、隱私等標準研究制定。加快推進大模型、生成式AI標準研究制定。

推動區塊鏈標準建設，加速底層平台、智慧合約、共識機制、跨鏈互操作等共性關鍵標準制定，推進重點領域的應用與服務標準研究制定。

「行動計畫」提出，完善雲計算標準，加快雲原生、雲作業系統、分散式雲、邊緣雲、雲遷移、雲化應用、智慧雲服務等標準研製。

加快量子信息標準布局，推動術語、功能模型、參考架構等基礎通用標準研究制定，展開量子運算、量子通訊、量子測量等關鍵技術標準研究。

推動腦機接口標準研究，加強輸入-輸出接口、腦訊息編解碼算法、腦訊息安全與隱私保護等關鍵技術和應用標準研究制定。加速建設下一代互聯網、Web3.0、元宇宙等新興領域標準化項目研究組，推動基礎類標準研究制定，探索融合應用標準。

宇宙 隱私 香港

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