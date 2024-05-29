第1季全球汽車銷量 中國吉利汽車擠進前10名

日經中文網29日報導，在今年第1季（1到3月）全球新車銷量中，中國吉利汽車（含富豪）在同期首度進入前10名。其他中國汽車品牌如比亞迪、中國長安汽車集團、奇瑞汽車和上汽集團也進入前20名。

日經根據各車廠披露的資料及調查公司MarkLines的數據，統計今年第1季的全球汽車銷量排名。去年同期為12名的中國浙江吉利控股集團，今年第1季躍升至第10名，超過賓士（Mercedes-Benz）與BMW。

從吉利在香港上市的子公司吉利汽車控股來看，主力電動車品牌「ZEEKR極氪」銷售強勁，新能源汽車銷量為去年同期的2.4倍；同屬吉利旗下的瑞典高檔車富豪（Volvo）銷量也成長12%，新能源車的比例超過4成。

全球最大新能源汽車企業比亞迪今年第1季銷售也達到62萬輛，與去年同期相比成長13%。其中電動車銷量為30萬輛，僅次於特斯拉的38萬輛。

報導指出，儘管第1季恰逢春節長假，營業日較少，且中國新車銷量有成長緩慢的趨勢，此次進入前20名的5家中國車企，銷量成長率仍超過20%，大幅超過前20名整體成長率的2%。

報導稱，在中國，汽車價格競爭非常激烈。在今年第1季的中國新車市場，電動車比率（包括插電式混合動力車等）超過32%，比亞迪掀起降價競爭，長安汽車也調降價格，電動車已降至能與燃油汽車競爭的價格。

同時中國電動車市場出現供過於求的問題，因此中國車企開始轉向海外出口。中國汽車行業團體數據顯示，2023年新能源汽車出口量成長78%，達到120萬輛，預測稱2025年將達350萬輛。

吉利汽車今年第1季的海外銷量的成長率達43%，比亞迪也在擴大對歐洲和東南亞等地的出口，海外銷量達到9.8萬輛，增至2.5倍。

此舉也導致美歐的警惕。美國貿易代表署5月22日宣布，將中國電動車加徵關稅稅率增至原來的4倍，達100%。

報導還指出，目前中國車企正擴大對俄羅斯和中南美等國的汽車出口，中國汽車工業協會統計，今年第1季中國整車出口最多的國家是俄羅斯，其次是墨西哥。對中東地區的汽車出口也逐漸提高。