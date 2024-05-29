無卡存取款越來越難了！大陸多家銀行收緊無卡存取款業務

暫停無卡取款、關閉ATM二維碼存款……，大陸農行、交通銀行日前相繼發公告，加大無卡存取款業務限制。目前已有多家大陸銀行相繼「收緊」無卡存取款業務。

分析人士指出，部分無卡存取款業務，存在難以準確識別取款人身分等缺陷，會加大銀行監控的難度。同時，無卡存取款功能本身使用頻率不高，下架或收緊相關服務對銀行來說是一種減負。

山東大眾報業集團旗下「半島都市報」報導，以往銀行卡是人們在ATM機存取款的必備品。然而隨著金融科技的發展，無卡存取款技術逐漸興起。不過，近期多家銀行紛紛宣布暫停無卡存取款部分業務。

交通銀行5月21日發布公告稱，該行將於5月24日起停止個人手機銀行中無卡取款功能中的預約取款服務。客戶仍可透過該行智慧機具辦理有卡取款、掃碼取款或前往該行營業網點辦理取款業務。

交通銀行的無卡取款業務分為兩種，一種是這次停止的無卡預約取款，也就是先透過手機銀行進行取款預約，再到交通銀行使用ATM機，不插卡，直接憑預約時自己設置的預約碼、交易密碼及手機動態密碼提取現金。

另一種是ATM機掃碼取款，可在交行取款機上選擇「無卡取款」，然後打開交行手機銀行，點擊「我的」頁面右上角掃一掃圖示，掃碼取款機上的取款二維碼，選擇取款帳戶，點擊「確認取」即可。

5月宣布調整無卡取款服務的還有農業銀行、中信銀行等。此外，包括工商銀行、中國銀行、建設銀行、郵儲銀行等在內的多家銀行也在不同程度上對無卡取款服務進行了調整。

值得注意的是，多家銀行均表示，上述服務暫停後，客戶仍可透過讀卡取款、掃碼取款、刷臉取款等方式，或持銀行卡前往現金自助設備、營業據點辦理現金提取相關業務。

博通諮詢金融行業首席分析師王蓬博表示，近年來，多家銀行相繼收緊無卡存取款業務，主要原因是從安全性的角度考慮，因其有一定潛在風險，還有無法同時確認存款人和帳戶持有者之間的關係等問題。

素喜智研高級研究員蘇筱芮認為，無卡存取款業務的收緊，對客戶的影響主要是緊急存取款方面，建議客戶最好攜帶實體卡片進行存取款，以備不時之需。而銀行應在核實好用戶身分及存取款實際需求的基礎上，再考慮提升相關的改進內容。