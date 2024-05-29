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京東方華燦光電珠海MicroLED項目搬入工藝設備 12月實現量產

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
京東方華燦光電珠海MicroLED晶圓製造和封裝測試基地專案工藝設備，28日舉辦搬入儀式。（圖／取自華燦光電微信公眾號）
京東方華燦光電珠海MicroLED晶圓製造和封裝測試基地專案工藝設備，28日舉辦搬入儀式。（圖／取自華燦光電微信公眾號）

京東方華燦光電珠海MicroLED晶圓製造和封裝測試基地專案工藝設備，28日舉辦搬入儀式，代表項目向點亮投產邁出里程碑式的一步。專案今年1月31日封頂，預計9月點亮首款產品，12月實現量產。未來將實現年產5.88萬片組的MicroLED晶圓，和Micro LED 畫素器件450億顆的生產能力。

主要面向超大和超小尺寸的高清顯示場景，用於大尺寸商用顯示、AR/VR 頭戴式顯示設備和可穿戴設備等應用領域。

華燦光電微信公眾號報導，京東方華燦光電珠海MicroLED晶圓製造和封裝測試基地專案占地約217畝，投資金額約20億（新台幣88億元）。項目採用高度智慧化、自動化、高效化的工廠，集結了國際化人才、技術和設備。

京東方華燦光電董事長張兆洪指出，京東方華燦光電珠海項目作為全球首個Micro LED規模量產化專案，是公司在大灣區戰略布局的一大關鍵舉措。

張兆洪提到，從專案啟動至首批設備的順利搬入，歷時僅10個月22天，最終把京東方華燦光電珠海項目建成全球最具競爭力的Micro LED研發生產基地。

大陸面板龍頭京東方，於2022年斥資人民幣21億元入股華燦光電，以23.08%持股比例成為華燦光電第一大股東。

資料顯示，華燦光電是LED晶片及先進半導體解決方案供應商，主要業務為LED晶片、LED外延片、藍寶石襯底及第三代半導體化合物GaN電力電子器件的研發、生產和銷售。

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