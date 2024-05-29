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深穗滬大力度鬆綁房市調控 傳北京很快就會跟進

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
深穗滬大力度鬆綁房市調控，傳北京很快就會跟進。新華社
深穗滬大力度鬆綁房市調控，傳北京很快就會跟進。新華社

繼上海、廣州之後，深圳也降低房貸首付比率和房貸利率，根據市政府調控要求，宣布29日起下調個人住宅貸款最低首付款比重和利率下限。知情人士透露，北京可能近日就會提出相關房市政策，其中首套房首付比重將降至20%。

財聯社報導，深圳首套住宅個人貸款最低首付款比率，從30%調整為20%，二套房由40%調整為30%。首套住宅商業性個人住宅貸款利率下限從LPR下調

10基點（BP）調整為LPR下調45基點（BP），二套房由LPR上調30基點（BP）調整為LPR下調5基點（BP）。

至此，一線城市中的深圳、廣州以及上海均已公布大力度的樓市支持政策，目前一線城市中，僅北京尚未落地房貸相關政策。

易居研究院研究總監嚴躍進表示，此次深圳政策和上海政策相似，首付比例也降為20%，這充分說明一線城市正全面進入降首付降利率的重要階段。預計全國僅北京、上海和深圳首套房首付比例為20%，其它城市均進入15%的行列。

據樂有家研究中心估算，以總價人民幣500萬元房源為例，此次深圳提出新政後，首付2成，首付可省下人民幣50萬元，月供增加人民幣1,553.5元，少支付的首付可用於償還月供及裝修。

如果首付維持 3 成，月供可節省人民幣691.73元，還款總額減少人民幣24.9萬元，直接減少購房總支出。

嚴躍進指出，近期不少城市均在落實「517降首付降利率」的政策導向，預計未來各地普遍會公布「首付比例調至15%」、「房貸利率自由定價」、「三套房給予最優信貸支持」等政策。

人民幣 套房 深圳

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