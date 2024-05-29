第一季數據強勁 IMF將大陸今年GDP成長預期從4.6%調升到5%

據新華社，國際貨幣基金組織（IMF）29日在北京宣布，將今年中國經濟成長預期0.4個百分點至5%調高。 而據美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）報導，由於中國第一季數據「強勁」和近期的政策措施，IMF周三將中國今年的經濟成長預期從先前的 4.6% 上調至 5%。

CNBC報導說，這次上調是在國際貨幣基金組織定期訪問中國進行評估後進行的。該組織目前預計2025年中國經濟將成長4.5%，高於先前預測的4.1%。但到 2029 年，由於人口老化和生產力成長放緩，他們預計中國經濟成長將放緩至 3.3%。這低於國際貨幣基金組織先前預測的中期成長 3.5% 。

報導稱，在強勁出口的支撐下，中國經濟第一季成長5.3%，優於預期。 4月份的數據顯示消費者支出仍低迷，而工業活動則回升。大約兩周前，中國當局宣布了全面措施來支持陷入困境的房地產行業，包括取消抵押貸款利率下限。

路透社則報導，這家全球機構（指IMF）發布新預測之際，中國政府正加緊努力，支撐世界第二大經濟體不平衡的復甦。這個經濟體正因為房地產的持久危機以及它對投資者、消費者及企業的漣漪效應而顛簸。

IMF表示，IMF已將中國2024年和2025年GDP目標均上調0.4個百分點，但它警告稱，由於人口老化和生產力擴張放緩，到2029年中國經濟成長將放緩至3.3%。目前預計中國經濟2024年將成長5%，2025年將放緩至4.5%。

國際貨幣基金組織第一副總裁戈皮納特（Gita Gopinath）在北京表示，「今年的升級主要反映了第一季GDP成長強於預期，以及最近宣布的一些額外政策措施」。戈皮納特是在IMD對中國經濟政策的年度審查結束新聞發布會上發表上述說法。

報導稱，國際貨幣基金組織對中國2024年成長預期的調升，符合北京今年「5%左右」的成長目標，在第一季經濟成長超出預期 5.3% 後，中國經濟似乎有望實現這一目標。但通貨緊縮壓力持續顯現，曠日持久的房地產危機仍是經濟成長的主要拖累。

CNBC報導說，IMF的新聞稿稱，戈皮納特這個月訪華期間會見了中國人民銀行行長潘功勝、財政部副部長廖岷、商務部副部長王受文、中國人民銀行副行長宣昌能、國家金融監督管理總局副局長肖遠企。

戈皮納特表示：“「近期宏觀經濟政策應旨在支持內需並減輕下行風險。」她補充道，「實現高品質成長需要進行結構性改革，以應對逆風並解決潛在的失衡問題。」