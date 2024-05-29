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波蘭查小米涉反競爭行為 股價跌逾2%

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
波蘭反壟斷機構UOKiK於當地時間28日發聲明指出，他們已經對大陸手機大廠小米在波蘭公司，以及兩家經銷商啟動調查，該部門並在警方協助下，搜查小米等3家公司在波蘭的辦事處。新華社
波蘭反壟斷機構UOKiK於當地時間28日發聲明指出，他們已經對大陸手機大廠小米在波蘭公司，以及兩家經銷商啟動調查，該部門並在警方協助下，搜查小米等3家公司在波蘭的辦事處。新華社

波蘭反壟斷機構UOKiK於當地時間28日發聲明指出，他們已經對大陸手機大廠小米在波蘭公司，以及兩家經銷商啟動調查，該部門並在警方協助下，搜查小米等3家公司在波蘭的辦事處。

截至29日下午1時46分，小米港股股價下跌2.09％，報港幣17.76元。

經濟通通訊社報導，聲明指出，接獲資料顯示，小米旗下Mi、Redmi、Redmi Note及POCO等系列的電子及家用產品，疑似存在非法價格操縱，由於價格缺乏競爭，進而損害消費者利益。

若違反相關法律，罰款可能高達公司年營業額的10%，達成非法協議的管理人員可能面臨高達51.1萬美元（新台幣1,662萬元）的罰款。早前公開資料顯示，小米在波蘭有23家門市店。

小米 波蘭 罰款

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