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追趕LGD…京東方3年OLED產能目標躍增50% 下個目標是三星

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
大陸面板龍頭京東方（BOE）計畫新建 OLED 面板工廠 B16，目標在 2026 年量產 8.6 代 OLED 面板，三年產能提升 50％，追趕南韓大廠LGD。(騰訊網)
大陸面板龍頭京東方（BOE）計畫新建 OLED 面板工廠 B16，目標在 2026 年量產 8.6 代 OLED 面板，三年產能提升 50％，追趕南韓大廠LGD。(騰訊網)

據日經新聞報導，大陸面板龍頭京東方（BOE）計畫新建 OLED 面板工廠 B16，目標在 2026 年量產 8.6 代 OLED 面板，三年產能提升 50％，追趕南韓大廠LGD。

消息稱京東方的 B16 工廠位於四川成都，已經於今年 3 月下旬破土動工，目標是在 2024 年完成廠房建設，2025 年 9 月搬入生產設備，並計畫 2026 年量產 8.6 代 OLED 面板。

根據面板供應鏈諮詢公司 DSCC 顯示數據，2023 年京東方在全球 OLED 面板市場的占有率（按照產值計算）為 12％，落後於三星（56％），不過已逐漸追上 LG Display（18％）。

IT之家援引DSCC 顯示數據稱，京東方 B16 工廠 2026 年投產之後，OLED 面板產能將增加 50％以上，此外京東方還考慮在福建新建工廠。

京東方下一步的目標就是追趕三星。

京東方憑藉規模化生產和技術創新，產品品質和良率持續提升，成本競爭力不斷增強，與手機品牌展開深度合作，共同推動AMOLED產業鏈國產化替代進程，使大陸製造業向價值鏈高端邁進。

品牌 福建 競爭力

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