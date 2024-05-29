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IMF上調大陸今年經濟成長預估至5% 人民幣跌至去年11月來最低

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
國際貨幣基金組織29日上調中國大陸今年的經濟成長率至5%，高於稍早預估的4.6%。路透
國際貨幣基金組織29日上調中國大陸今年的經濟成長率至5%，高於稍早預估的4.6%。路透

國際貨幣基金組織（IMF）上調中國大陸今年的經濟成長率至5%，高於今年稍早時預估的4.6%，以反映年初的強勁擴張以及來自政府的額外支持。

IMF周三發布聲明說，預計此一動能將持續，並將明年的GDP預測從4.1%也調高到4.5%。中國大陸將今年的成長目標定在5%左右。儘管房地產市場持續低迷，需求依舊承壓，第1季經濟成長仍達優於預期的5.3%。

IMF副總裁Gita Gopinath本周稍早受訪時說，確實看到消費正在復甦，但仍有一段長路要走。公共投資中看到的力量依然存在。民間投資仍然疲軟，主要是房地產業不振。

IMF曾經呼籲北京為經濟提供更多貨幣和財政支持，包括採取進一步措施解決住房危機。

Gopinath在聲明裡說，當務之急是調動中央政府資源，保護預售但未完工住宅的買家，並加快完工交屋。大陸的低通膨意味有進一步寬鬆貨幣政策的空間。

另外，在岸人民幣兌美元周三盤中擴大跌幅，觸及去年11月來新低。隨著市場繼續調整對美國聯準會降息時點的預期，美元5月中旬開始反彈。已有愈來愈多跡象顯示，官方正讓人民幣兌美元匯價漸進貶值。人民幣跌至7.2487元兌1美元。

IMF 人民幣

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