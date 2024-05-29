精博台商專欄／境外公司恢復作業 別拖延

經濟日報／ 陳冠辰（精博國際顧問執行副總）

過往境外公司每年繳年費便可達到合規狀態，如今除了須繳交年費，境外公司董事也須負責完成各式年度申報作業（例如經濟實質申報、年報、帳冊歸檔等），如果忘了繳年費或忘了完成年度申報，恢復公司的代價與挑戰將變得非常高。

例如模里西斯GBC2型態公司在2021年須轉換為AC型態公司，如果當年未轉換則該公司便失效，2023年才想恢復公司時，除了需要補繳2021至2023年的年費、財務概要及罰款，最困難的是如何向當地主管機關在逾期三年後才申請GBC2型態轉換為AC型態，而如果拖到2025年才著手恢復公司，屆時恢復的費用與作業挑戰更將倍增。

再例如貝里斯的國際商業公司法於2022年與貝里斯公司法合併，造成所有貝里斯公司一律要重新換發並取得新的執照號碼。如果貝里斯公司在2020年失效2023年才著手恢復公司，不僅要補繳三年的年費與罰款，還得申請適用新版公司法申請新執照號碼，程序更為繁瑣。

而眾所熟悉的英屬維京群島公司今年開始須上繳年報（annual return），如果公司目前是失效狀態，現在立刻恢復公司與明年恢復公司，作業程序大不同。現在恢復尚無年報違規罰責，拖延到明年才恢復公司將面臨年報違規罰責。

上述三區案例顯示恢復公司不再僅是補繳年費及罰款，還會涉及到眾多新法規產生的作業挑戰，且隨著銀行盡職審查越趨嚴格且頻繁，一旦等到銀行察覺到失效的境外公司才著手恢復，可能因為拖延太久導致恢復成本驟增，甚至遇到法規阻礙無法恢復為有效的情況。因此，境外公司需要恢復時，應盡早進行，切勿拖延，以確保境外資產安全。

諮詢電話（02）8732-9797。

公司法 年費 貝里斯

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