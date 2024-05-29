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iPhone在陸出貨量增52% 降價策略奏效 銷售回溫

經濟日報／ 編譯林聰毅、記者葉文義／綜合報導

在零售合作夥伴的一系列降價促銷下，蘋果iPhone在中國大陸的銷售回溫，4月出貨量躍增52%。

中國信息通信研究院（CAICT）的最新數據顯示，中國大陸智慧手機出貨激增，4月國內市場手機出貨量2,407.1萬支，年增28.8%。彭博資訊計算指出，國外品牌的出貨量約350萬支，iPhone占了絕大多數。在經歷今年1~2月的劇烈下滑後，iPhone 3月中國大陸銷售成長，之後迅速攀升。

今年初以來，蘋果及其中國大陸經銷商一直在降價促銷，且降價措施將延續到6月18日購物節。蘋果最新一代iPhone的銷售出現二位數下滑，因為在高階手機的市占輸給華為。

彭博分析師指，最新調查顯示大陸消費者升級換機的意願增強，iPhone的中國大陸銷售下滑窘境近期有望告終，「iPhone在中國持續萎縮的市占可能很快就會回穩，因為我們的最新調查顯示，在被華為取代後，蘋果正重新成為中國消費者青睞的智慧手機品牌」。

大陸國產品牌手機4月出貨量2,057.6萬支，年增25.5%，占同期手機出貨量的85.5%。1-4月大陸國產品牌手機出貨量7,628.6萬支，年增20.9%，占同期手機出貨量的83.4%。

品牌 消費者

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