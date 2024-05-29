大陸房企白名單貸款高達4兆 標普：中小城市銀行風險上升

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
大陸官方加速房地產項目白名單貸款審批速度。 （中新社）
大陸官方加速房地產項目白名單貸款審批速度。 （中新社）

大陸官方加速房地產項目白名單貸款審批速度，截至5月中旬，銀行已審批通過白名單項目貸款金額高達人民幣9,350億元（約新台幣4.2兆元），將有助於緩解房企資金吃緊的情況。

中國經營報報導，金融監管總局資料顯示，截至2024年3月底，第一批白名單項目完成審查，審批同意項目數量超過2,100個，總金額超過人民幣5,200億元，5月開始，海南、湖南、湖北等多地第二批白名單專案加速送審。

中國銀行研究院研究員葉銀丹分析，近期金融機構對房地產支持力度有所加強，有助於改善房企流動性狀況、降低信用風險、促進保交樓，並改善市場預期。

國際信評機構標普表示，大陸為重振陷入困境的房地產市場而採取的最新舉措可能會給在低線城市運營銀行帶來風險。

標普報告稱，本月稍早宣布的降低付款要求和取消抵押貸款利率下限等措施預計將暫時增加房地產需求，但槓桿率的增加也可能導致抵押貸款違約率上升。

房地產 標普 風險

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