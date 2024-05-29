十年買了4萬顆 商湯躍輝達晶片囤貨大戶

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
商湯董事長徐立。 （商湯集團官網）
商湯董事長徐立。 （商湯集團官網）

美國列入黑名單的商湯科技聯合創始人徐冰表示，商湯科技在過去十年中，已採購超過4萬顆輝達晶片。

他並發豪語，商湯科技目標是在一到二年內實現盈利。

IT之家報導，徐冰在澳門舉行的國際科技博覽會上表示，雖然亞洲在AI方面的運算力短缺，明顯落後於美國，但大陸擁有人才及數據，可彌補不足。他認為，大陸製晶片正在快速趕上，商湯也與本地晶片商合作，以擴大運算能力。

徐冰提到，目前AI行業最好的人才大多集中在美國，這與美國擁有全球最大的算力資源密不可分。然而，他堅信，隨著大陸算力水準的提升和AI應用場景的拓展，大陸將逐漸吸引更多的人才流向亞洲。

他認為，這不僅將加速大陸AI技術的發展，也將為整個亞洲地區的科技進步和經濟發展注入新的活力。從長期來看，大陸與美國之間不會存在太大的差距，並且大陸還會湧現千億、兆元級的企業。

徐冰指出，大陸 AI 算力行業正在迅速發展，在雲計算、大數據和人工智慧領域，已經建立起了一批世界領先的 AI 算力平台和數據中心，為各行業提供強大的計算支持和數據分析能力。

美國 黑名單

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