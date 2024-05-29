華為新桌上型PC 完全國產化 力抗美國制裁壓力

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
華為悄悄在官網上架一款型號為擎雲W515x的新企業級桌上電腦，搭載八核心麒麟9000C處理器，採用Arm架構。 取自華為官網
華為悄悄在官網上架一款型號為擎雲W515x的新企業級桌上電腦，搭載八核心麒麟9000C處理器，採用Arm架構。 取自華為官網

就在美國拜登政府撤銷高通、英特爾向華為出口晶片許可證十多天後，華為悄悄在官網上架一款型號為擎雲W515x的全新企業級桌上型電腦，搭載八核心麒麟9000C處理器，採用Arm架構，系統為銀河麒麟桌面作業系統／統信（UOS）桌面作業系統。這是華為首次將該系列處理器應用於PC產品，在核心軟硬體實現大陸國產化替代。

鈦媒體報導，華為發布搭載麒麟9000C晶片的桌上型電腦擎雲W515x系列，代表華為在PC領域也實現自主晶片的應用。華為在制裁壓力下，正努力構建全自主軟硬體生態體系，包括手機、平板、PC等終端，預計年底前將完成搭建。

華為PC業務歷程
華為PC業務歷程

華為最早的PC業務始於2009年，當時是為電信商生產定製的低配置輕便筆記型電腦。直到2016年世界移動通信大會上，華為發布旗下首款二合一筆記型電腦「HUAWEI MateBook」，既可以作為平板使用，也可連接鍵盤作為筆記型電腦使用，同時還支持HUAWEI MatePen觸控筆。

但隨後華為遭到美國不斷升級的制裁，部分供應鏈斷供，導致華為PC遭遇缺貨困境。2021年，華為加速大陸國產化進程，5月華為擎雲L410筆記型電腦發布，搭載自研晶片麒麟990和大陸國產自主PC作業系統信（UOS），一舉成為大陸國產化率最高的筆記型電腦。

相比於此前的麒麟990晶片或是傳統的英特爾PC處理器，麒麟9000C更像是一款對標蘋果M系列、高通驍龍X Elite，挑戰未來的Arm架構PC晶片。

目前，Arm晶片的崛起正在改變傳統的PC產業格局。先前Arm晶片已經被廣泛應用於智慧手機、平板電腦等領域。相比於傳統的x86架構PC，Arm架構PC成本低、功耗低、性能方面更是被近年來蘋果的M系列晶片驗證，可以完成高負載的工作。

億歐智庫數據顯示，全球範圍內Arm架構PC的市占已經從2020年的1.4%增長至2022年的12.8%，增長速度非常可觀。

除高通外，更多的晶片企業即將入局。路透報導，輝達正在開發採用Arm技術的晶片，輝達已開始設計個人電腦CPU，這些CPU將運行Windows作業系統。AMD也計畫生產基於Arm架構的CPU，最早將於2025年開始銷售PC晶片。

拜登 美國

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