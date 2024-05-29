阿里巴巴 北京設數字園區

一座數字經濟新地標在北京崛起。阿里巴巴北京朝陽科技園日前正式投入使用。該園區未來將承載近1.9萬名數字經濟人才，助力朝陽區建設數字經濟核心區。

新園區建築造型以互聯互通為設計核心理念，由A、B、C三個地塊、12棟單體建築組成。走進訪客中心樓的大門，就進入了園區的京城客廳。四合院風格的中庭驛軒，雙井橋、四惠橋、六裡橋為名的連橋，盧溝曉月、金台夕照、薊門煙樹、西山晴雪等「燕京八景」命名的會議室……，作為阿里巴巴在北京最大規模的辦公園區，隨處可見充滿北京地域特色的設計。

「從杭州到北京，兩座由京杭大運河連接千年的城市，如今又多一條數字紐帶。」阿里巴巴相關負責人介紹，在阿里北京朝陽科技園開園同日，阿里巴巴杭州全球總部也正式啟用。阿里巴巴集團旗下淘天、阿里雲、阿里文娛、夸克等業務線員工，已陸續入駐北京新園區。

除了用於辦公、交流，園區內也有豐富的生活社區，貫穿四層的超高滑梯，餐飲、花藝、奶茶、烘焙、蔬果、便利店等一應俱全的地下商業配套，提供街舞、籃球、羽毛球、普拉提等各式場館的體育中心等，讓人才在此樂享工作與生活。

每天容納上萬人工作、生活，為盡可能實現綠色低碳，園區裡也有不少巧思。各層員工工位均靠窗布置，並可俯瞰到景觀庭院，有效減少對人工照明的需求。有照明需求的工位，系統後台會設置為固定時間內開啟，如有部分員工需要臨時加班，可以掃描座位上的二維碼來開啟照明，避免了大片工區「常明」帶來的能源浪費。

園區內每棟樓宇地下部分都配備了廚餘垃圾處理設備，經過約一周左右的發酵期後，廚餘垃圾變成一袋一袋的有機花肥，為園區的花園提供養分。