廣東賺奧運財 拓展國際市場

隨著巴黎奧運會臨近，大陸體育用品及設備製造大省廣東省的「奧運經濟」也持續升溫。據廣州海關26日發布的數據，今年前4月，廣州海關關區企業累計出口體育用品及設備達15.9億元（人民幣，下同）。

中新社報導，中國乒乓球器材製造技術走在世界前列，此次巴黎奧運會的乒乓球項目指定用球就來自「廣州製造」。近日，在廣州從化太平鎮的廣州雙魚體育用品集團有限公司體育器材生產基地，一批最新生產的乒乓球正在裝車運往廣州南沙港裝船，抵達法國後將投入當地市場銷售。

該公司國際貿易部副部長劉滔表示，公司生產乒乓球、乒乓球台、乒乓球拍等業務量增長迅速，今年以來該公司有24批、貨值500多萬元體育器材出口至20多個國家和地區，同比增長13%。

河源昂泰復合材料有限公司是一家生產網球拍、壁球拍、羽毛球拍等高端復合材料運動器材的生產製造企業。該公司副經理黃玉文介紹，今年前4月，該公司對法國出口球拍等產品超2400萬元，同比增長33.2%。

清遠市廣碩鞋業有限公司是一家以從事皮革、毛皮、羽毛及其製品和製鞋業為主的企業，運動鞋年產量超過1500萬雙。「這兩個月是我們奧運訂單交貨的高峰期，生產、運輸、報關等流程必須抓緊時間完成」。該公司報關部經理廖志剛表示，今年前4月該公司已出口奧運相關成品鞋超6.6萬雙，貨值約1190萬元。

廣州海關相關負責人表示，海關將密切關注「奧運經濟」動向，聚焦助推外貿質升量穩、持續優化口岸營商環境等重點工作，支持體育用品及設備等特色產業發展。同時，持續加強AEO企業（Authorized Economic Operator，「經認證的經營者」）信用培育，幫企業拓寬國際市場。