快訊

青鳥行動持續…3萬人晚間包圍立院抗議 北捷紅、藍線延後15分鐘收班

「養不起就別生我」…國中兒嘆爸媽再婚後如「雙亡」 繳不出學費惹心疼

用手機訊號分析群眾惹議…王義川喊「耶誕城也做過」 藍委曝新北市府說法打臉

大陸一線城市救房大車拚 廣州首購自備款降至15%

中央社／ 台北28日電
廣州市政府宣布房貸新政策，其中首購市售住宅的自備款比例降到15%，且取消貸款利率下限，明（29）日起實施，被視為中國一線城市中最優惠的房貸政策。示意圖。中新社
廣州市政府宣布房貸新政策，其中首購市售住宅的自備款比例降到15%，且取消貸款利率下限，明（29）日起實施，被視為中國一線城市中最優惠的房貸政策。示意圖。中新社

中國官方搶救房市一線城市啟動政策大車拚。廣州市政府今天宣布房貸新政策，其中首購市售住宅的自備款比例降到15%，且取消貸款利率下限，明天起實施，被視為中國一線城市中最優惠的房貸政策。

在「救市」大旗下，上海市政府昨天宣布房貸新政策，首購市售住宅的自備款比例降到20%，貸款利率下限降為「不低於相應期限貸款市場報價利率（LPR）減45個基點」。相形之下，廣州今天宣布的房貸新政策比上海更優惠，特別是自備款比率。

綜合中國媒體報導，中國房地產業界人士聞訊後認為，在上海、廣州先後宣布調降自備款比率及貸款利率下限後，剩下的深圳、北京這兩座一線城市，近日跟進實施的可能性大幅升高，特別是房貸政策一直被認為相對保守的北京。

南方日報報導，中國人民銀行廣東省分行傍晚宣布廣州市「調整優化差別化住房信貸政策」，並指此舉是按照「因城施策」原則，根據當地房地產市場形勢變化及市政府調控要求，對廣州市差別化住房信貸政策調整。

根據新政策，對貸款購買市售住宅的居民家庭，市售個人住房貸款最低自備款比例調整為不低於15%，取消利率下限；對貸款購買第2戶商品住房的居民家庭，市售個人住房貸款最低首付款比例調整為不低於25%，取消利率下限。

此外，在廣州市非限購區域內，對擁有2戶及以上住宅，並已結清相應購房貸款的居民家庭，又申請貸款購買住宅者，銀行業金融機構可根據借款人償付能力、信用狀況等因素審慎把握，並具體確定自備款比例和貸款利率水準。

不過，對擁有2戶及以上住宅，且有未結清購屋貸款的居民家庭，則暫停發放市售個人住宅貸款。而在廣州市限購區域內，對擁有2戶及以上住宅的居民家庭，暫停發放市售個人住宅貸款。

這項新政策要求，廣州市金融機構可根據上述要求，結合本機構經營狀況、客戶風險狀況等因素，按照市場化、法治化原則，合理確定每筆貸款的具體自備款比例和利率水平。

一線城市 上海 房市 房貸 自備款

延伸閱讀

買氣熱呼呼 房貸餘額10.3兆衝新高

要提早退休「必知10件事」！ 小師傅：八成薪水丟股市別放銀行、學會習慣套牢、盡快買房

仍待發酵？陸救房新政推出逾一周 逾10省降自備、廢房貸利率下限

新購屋平均房貸970萬又拉高 關鍵是新青安？補貼後利率最低 已逾4萬人申辦…為何說「別為貸而買」

相關新聞

銷售不振 這間陸「龍頭級汽車大廠」至少裁565人

中國老牌合資汽車大廠一汽大眾由於今年2、3、4月銷售量持續不振，均較去年同期萎縮，加上朝新能源車輛轉型面臨困難，決定將其...

再生能源產能提升 陸二氧化碳排放量疫後首降「可能提早達峰值」

亞洲社會政策研究所（Asia Society Policy Institute，ASPI）28日發布「碳簡報」（Carb...

降價策略奏效！iPhone 4月大陸出貨量激增52%

在零售合作夥伴的一系列降價促銷下，蘋果iPhone在中國大陸的銷售回溫，4月出貨量躍增52%。

大陸冰品界「愛馬仕」欠薪裁員 創辦人稱要賣地瓜還債

曾在大陸風靡一時的冰淇淋品牌「鐘薛高」自去年底被爆出欠薪、大量裁員等問題後，其創辦人林盛今年3月亦因未履行法律義務被限制...

涉竊取技術 SK海力士陸籍員工跳槽華為前印3000張資料

南韓半導體大廠SK海力士日前出現半導體技術外流華為疑雲。一名在SK海力士工作的中國籍職員，因涉嫌將降低半導體不良率的核心...

大陸一線城市救房大車拚 廣州首購自備款降至15%

中國官方搶救房市，一線城市啟動政策大車拚。廣州市政府今天宣布房貸新政策，其中首購市售住宅的自備款比例降到15%，且取消貸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。