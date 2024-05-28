大陸一線城市救房大車拚 廣州首購自備款降至15%

中國官方搶救房市，一線城市啟動政策大車拚。廣州市政府今天宣布房貸新政策，其中首購市售住宅的自備款比例降到15%，且取消貸款利率下限，明天起實施，被視為中國一線城市中最優惠的房貸政策。

在「救市」大旗下，上海市政府昨天宣布房貸新政策，首購市售住宅的自備款比例降到20%，貸款利率下限降為「不低於相應期限貸款市場報價利率（LPR）減45個基點」。相形之下，廣州今天宣布的房貸新政策比上海更優惠，特別是自備款比率。

綜合中國媒體報導，中國房地產業界人士聞訊後認為，在上海、廣州先後宣布調降自備款比率及貸款利率下限後，剩下的深圳、北京這兩座一線城市，近日跟進實施的可能性大幅升高，特別是房貸政策一直被認為相對保守的北京。

南方日報報導，中國人民銀行廣東省分行傍晚宣布廣州市「調整優化差別化住房信貸政策」，並指此舉是按照「因城施策」原則，根據當地房地產市場形勢變化及市政府調控要求，對廣州市差別化住房信貸政策調整。

根據新政策，對貸款購買市售住宅的居民家庭，市售個人住房貸款最低自備款比例調整為不低於15%，取消利率下限；對貸款購買第2戶商品住房的居民家庭，市售個人住房貸款最低首付款比例調整為不低於25%，取消利率下限。

此外，在廣州市非限購區域內，對擁有2戶及以上住宅，並已結清相應購房貸款的居民家庭，又申請貸款購買住宅者，銀行業金融機構可根據借款人償付能力、信用狀況等因素審慎把握，並具體確定自備款比例和貸款利率水準。

不過，對擁有2戶及以上住宅，且有未結清購屋貸款的居民家庭，則暫停發放市售個人住宅貸款。而在廣州市限購區域內，對擁有2戶及以上住宅的居民家庭，暫停發放市售個人住宅貸款。

這項新政策要求，廣州市金融機構可根據上述要求，結合本機構經營狀況、客戶風險狀況等因素，按照市場化、法治化原則，合理確定每筆貸款的具體自備款比例和利率水平。