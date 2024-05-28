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蘋果大打價格戰 4月大陸iPhone出貨量增52%
中國信息通信研究院公布最新資料測算，蘋果iPhone今年4月出貨量約350萬支，相較去年同期230萬支大增52%，顯示蘋果在中國大陸市場降價策略已奏效。
中國信息通信研究院資料顯示，4月中國智慧手機需求回升，其中蘋果iPhone出貨量增長顯著。4月中國手機出貨量達到2,407.1萬支，年增28.8%。其中，5G手機出貨量為2,023.2萬支，年增52.2%，占手機總出貨量的84.1%。
更為關鍵的資料是，出貨手機中有約350萬支來自外國品牌，一直以來iPhone 在這些設備中占絕大多數。按此口徑，彭博根據去年iPhone同期出貨量230萬支測算認為iPhone今年4月出貨量年增52%。
過去幾個月以來，iPhone在中國市場的表現一直不佳。1月，出貨量約550萬支，年降39%；2月出貨量240萬支，月降33%；3月資料出現止穩跡象。
最近蘋果降價舉措頻繁，從協力廠商管道到官方旗艦店，優惠活動將延續至618購物節，這些舉措推動了iPhone銷售反彈。
彭博分析師認為，iPhone在中國的下滑趨勢可能即將結束。最新的民意調查顯示，消費者對升級到新設備的興趣增加。
彭博分析師Steven Tseng和Sean Chen表示，iPhone在中國市場的萎縮可能很快就會穩定下來，因為我們的調查顯示，蘋果重新成為中國消費者最喜愛的智慧手機品牌。
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